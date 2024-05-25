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Увеличилось число погибших в Белгородском районе после атаки ВСУ - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Увеличилось число погибших в Белгородском районе после атаки ВСУ
Увеличилось число погибших в Белгородском районе после атаки ВСУ - 25.05.2024, ПРАЙМ
Увеличилось число погибших в Белгородском районе после атаки ВСУ
Число погибших жителей в Белгородском районе при атаках ВСУ возросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T22:50+0300
2024-05-25T22:51+0300
спецоперация на украине
всу
белгород
погибшие
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Число погибших жителей в Белгородском районе при атаках ВСУ возросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ погибли двое мужчин в поселке Октябрьский и одна женщина - в поселке Дубовое. "Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырех человек, - написал Гладков. - В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский". Вместе с тем губернатор отметил, что после двух украинских обстрелов в медучреждениях находятся 12 человек: 11 взрослых и один ребенок.
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всу, белгород, погибшие
Спецоперация на Украине, ВСУ, БЕЛГОРОД, погибшие
22:50 25.05.2024 (обновлено: 22:51 25.05.2024)
 
Увеличилось число погибших в Белгородском районе после атаки ВСУ

Гладков: число погибших в Белгородском районе при атаке ВСУ возросло до четырех

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкВ Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома
В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоквартирного жилого дома - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Число погибших жителей в Белгородском районе при атаках ВСУ возросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ погибли двое мужчин в поселке Октябрьский и одна женщина - в поселке Дубовое.
"Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырех человек, - написал Гладков. - В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский".
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Под обстрел ВСУ в Белгороде попали два детских лагеря
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Вместе с тем губернатор отметил, что после двух украинских обстрелов в медучреждениях находятся 12 человек: 11 взрослых и один ребенок.
 
Спецоперация на УкраинеВСУБЕЛГОРОДпогибшие
 
 
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