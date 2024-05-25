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Увеличилось число погибших в Белгородском районе после атаки ВСУ

Увеличилось число погибших в Белгородском районе после атаки ВСУ - 25.05.2024, ПРАЙМ

Увеличилось число погибших в Белгородском районе после атаки ВСУ

Число погибших жителей в Белгородском районе при атаках ВСУ возросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T22:50+0300

2024-05-25T22:50+0300

2024-05-25T22:51+0300

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погибшие

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Число погибших жителей в Белгородском районе при атаках ВСУ возросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ погибли двое мужчин в поселке Октябрьский и одна женщина - в поселке Дубовое. "Количество погибших мирных жителей увеличилось до четырех человек, - написал Гладков. - В городской больнице №2 умер мужчина, которого доставили с множественными осколочными ранениями нижних конечностей из поселка Октябрьский". Вместе с тем губернатор отметил, что после двух украинских обстрелов в медучреждениях находятся 12 человек: 11 взрослых и один ребенок.

https://1prime.ru/20240523/vsu-848426177.html

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всу, белгород, погибшие