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Сеймур Херш объяснил, почему Байден хочет развязать войну с Россией - 27.05.2024, ПРАЙМ
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Сеймур Херш объяснил, почему Байден хочет развязать войну с Россией
Сеймур Херш объяснил, почему Байден хочет развязать войну с Россией - 27.05.2024, ПРАЙМ
Сеймур Херш объяснил, почему Байден хочет развязать войну с Россией
На фоне падения своих рейтингов в преддверии выборов президент США Джо Байден все больше проявляет агрессию в отношении России. Такое мнение в беседе с... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T18:10+0300
2024-05-27T18:11+0300
спецоперация на украине
джо байден
россия
сво
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. На фоне падения своих рейтингов в преддверии выборов президент США Джо Байден все больше проявляет агрессию в отношении России. Такое мнение в беседе с YouТube-каналу London Real высказал известный американский журналист Сеймур Херш."Военные победы делали американских президентов еще более известными и значительными, например, Линкольна или Рузвельта, - напомнил Херш. - Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное".Именно в этом, как утверждает журналист, и заключается одна из причин агрессивности американского президента в отношении России.Вместе с тем Херш напомнил о президенте Билле Клинтоне, который стал существенно популярнее среди избирателей и СМИ с началом военных действий в Ираке."Просто так обстоят дела. Таким образом мы (граждане США – прим. ред.) реагируем на подобные события", — заключил Херш.
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джо байден, россия, сво
Спецоперация на Украине, Джо Байден, РОССИЯ, СВО
18:10 27.05.2024 (обновлено: 18:11 27.05.2024)
 
Сеймур Херш объяснил, почему Байден хочет развязать войну с Россией

Сеймур Херш: Байден хочет начать войну с Россией, чтобы повысить свои рейтинги

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкП/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции
П/к по итогам встречи Д. Байдена с президентом Финляндии и премьером Швеции - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. На фоне падения своих рейтингов в преддверии выборов президент США Джо Байден все больше проявляет агрессию в отношении России. Такое мнение в беседе с YouТube-каналу London Real высказал известный американский журналист Сеймур Херш.
"Военные победы делали американских президентов еще более известными и значительными, например, Линкольна или Рузвельта, - напомнил Херш. - Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное".
Именно в этом, как утверждает журналист, и заключается одна из причин агрессивности американского президента в отношении России.
Вместе с тем Херш напомнил о президенте Билле Клинтоне, который стал существенно популярнее среди избирателей и СМИ с началом военных действий в Ираке.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
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"Просто так обстоят дела. Таким образом мы (граждане США – прим. ред.) реагируем на подобные события", — заключил Херш.
 
Спецоперация на УкраинеДжо БайденРОССИЯСВО
 
 
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