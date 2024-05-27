https://1prime.ru/20240527/bayden-848574855.html

Сеймур Херш объяснил, почему Байден хочет развязать войну с Россией

Сеймур Херш объяснил, почему Байден хочет развязать войну с Россией - 27.05.2024, ПРАЙМ

Сеймур Херш объяснил, почему Байден хочет развязать войну с Россией

На фоне падения своих рейтингов в преддверии выборов президент США Джо Байден все больше проявляет агрессию в отношении России. Такое мнение в беседе с... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T18:10+0300

2024-05-27T18:10+0300

2024-05-27T18:11+0300

спецоперация на украине

джо байден

россия

сво

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. На фоне падения своих рейтингов в преддверии выборов президент США Джо Байден все больше проявляет агрессию в отношении России. Такое мнение в беседе с YouТube-каналу London Real высказал известный американский журналист Сеймур Херш."Военные победы делали американских президентов еще более известными и значительными, например, Линкольна или Рузвельта, - напомнил Херш. - Лидеры всегда имеют более высокий рейтинг в военное время, чем в мирное".Именно в этом, как утверждает журналист, и заключается одна из причин агрессивности американского президента в отношении России.Вместе с тем Херш напомнил о президенте Билле Клинтоне, который стал существенно популярнее среди избирателей и СМИ с началом военных действий в Ираке."Просто так обстоят дела. Таким образом мы (граждане США – прим. ред.) реагируем на подобные события", — заключил Херш.

https://1prime.ru/20240526/bayden-848516341.html

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джо байден, россия, сво