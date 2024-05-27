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ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами - 27.05.2024, ПРАЙМ

ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами

ВСУ нанесли по Луганску удар кассетными боеприпасами, вследствие чего в городе возникло возгорание, данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Об этом в... | 27.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-27T23:06+0300

2024-05-27T23:06+0300

2024-05-27T23:06+0300

спецоперация на украине

луганск

всу

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ВСУ нанесли по Луганску удар кассетными боеприпасами, вследствие чего в городе возникло возгорание, данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами, - говорится в сообщении главы ЛНР. - В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется". При этом Пасечник отметил, что держит ситуацию на личном контроле. Как сообщалось ранее, в Луганске прогремел ряд взрывов. Они были слышны во всех районах города. При этом очевидцы, не указывая никаких деталей, писали в соцсетях о начавшемся в результате атаки пожаре.

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луганск, всу