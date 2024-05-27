Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами - 27.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240527/svo-848580367.html
ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами - 27.05.2024, ПРАЙМ
ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами
ВСУ нанесли по Луганску удар кассетными боеприпасами, вследствие чего в городе возникло возгорание, данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Об этом в... | 27.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-27T23:06+0300
2024-05-27T23:06+0300
спецоперация на украине
луганск
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/33/841363318_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6d0d613d3eb164d47d8fd46d29ab09d.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ВСУ нанесли по Луганску удар кассетными боеприпасами, вследствие чего в городе возникло возгорание, данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. "Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами, - говорится в сообщении главы ЛНР. - В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется". При этом Пасечник отметил, что держит ситуацию на личном контроле. Как сообщалось ранее, в Луганске прогремел ряд взрывов. Они были слышны во всех районах города. При этом очевидцы, не указывая никаких деталей, писали в соцсетях о начавшемся в результате атаки пожаре.
https://1prime.ru/20240508/neftebaza-847990713.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/33/841363318_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1585b38900beb88729303da71038bbcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
луганск, всу
Спецоперация на Украине, ЛУГАНСК, ВСУ
23:06 27.05.2024
 
ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами

Пасечник: ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами, началось возгорание

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. ВСУ нанесли по Луганску удар кассетными боеприпасами, вследствие чего в городе возникло возгорание, данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
"Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами, - говорится в сообщении главы ЛНР. - В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется".
При этом Пасечник отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
Машина скорой помощи - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2024
При ударе ВСУ по Луганску пострадали пять сотрудников нефтебазы
8 мая, 05:30
Как сообщалось ранее, в Луганске прогремел ряд взрывов. Они были слышны во всех районах города. При этом очевидцы, не указывая никаких деталей, писали в соцсетях о начавшемся в результате атаки пожаре.
 
Спецоперация на УкраинеЛУГАНСКВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала