https://1prime.ru/20240528/sylphy-848594295.html

В России начались продажи самого экономичного седана Nissan

В России начались продажи самого экономичного седана Nissan - 28.05.2024, ПРАЙМ

В России начались продажи самого экономичного седана Nissan

Новые Nissan Sylphy из Китая с экономичным гибридным силовым агрегатом теперь доступны в России, выяснил портал njcar.ru. | 28.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-28T11:55+0300

2024-05-28T11:55+0300

2024-05-28T11:55+0300

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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Новые Nissan Sylphy из Китая с экономичным гибридным силовым агрегатом теперь доступны в России, выяснил портал njcar.ru.Этот седан - прямой конкурент Toyota Corolla и и очень популярен в Поднебесной. В машине есть электромотор мощностью 136 лошадиных сил, а также бензиновый двигатель объемом 1,2 литра на 72 лошадиные силы. Средний расход топлива - всего четыре литра на 100 километров пробега. Цены на гибридный Nissan Sylphy стартуют от 2,7 миллиона рублей.Ранее были названы самые дешевые в обслуживании китайские автомобили в России. по мнению экспертов, это Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray. Выгодны они, в частности, тем, что первые три процедуры техобслуживания обойдутся в 33, 40 и 45 тысяч рублей соответственно. При этом именно китайские запчасти и расходники остаются самыми доступными в России. Хотя они подорожали на 17 процентов.

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авто, nissan, toyota, китайские авто