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Skoda, Mazda и Kia. Названы семь иномарок дешевле 1 млн рублей с гарантией
Skoda, Mazda и Kia. Названы семь иномарок дешевле 1 млн рублей с гарантией - 28.05.2024, ПРАЙМ
Skoda, Mazda и Kia. Названы семь иномарок дешевле 1 млн рублей с гарантией
Найти новую недорогую машину на российском авторынке невозможно. За миллион рублей удастся приобрести только Lada Granta на механике или самую простую "Ниву"... | 28.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-28T11:22+0300
2024-05-28T11:22+0300
2024-05-28T11:22+0300
skoda
mazda
kia
авто
спрос на легковые авто
вторичный рынок
подержанные автомобили
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Найти новую недорогую машину на российском авторынке невозможно. За миллион рублей удастся приобрести только Lada Granta на механике или самую простую "Ниву". Однако на вторичке выбор значительно больше. Несколько вариантов перечислил Autonews.В одном из московских автосалонов самым доступным экземпляром с пробегом стал седан Volkswagen Polo 2015 года. Без учета скидок за оформление кредита или трейд-ин цена автомобиля - 800 тысяч рублей. Чуть дороже в этом же автосалоне обойдется покупка чешского лифтбека Skoda Octavia - ровесника Фольксвагена. Дешевле миллиона в другом автосалоне Москвы можно купить кроссовер Nissan Qashqai 2011 года. Пробег у машины 168 тысяч километров. Схожая стоимость в соседнем дилерском центре у седана Hyundai Solaris 2018 года выпуска с пробегом 133 тысяч километров. За 900 тысяч у их конкурентов можно купить седан Mazda 6, выпущенный в 2007 году.Если необходимо уложиться в бюджет в два миллиона рублей, оптимальным вариантом станет универсал Subaru Outback, считает эксперт журнала "За рулем". За указанную сумму можно будет приобрести Subaru Outback 2013-2014 годов выпуска. При этом модель будет иметь два бензиновых двигателя объемом 2,5 (168 л.с.) и 3,6 (248 л.с.) литра.
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skoda, mazda, kia, авто, спрос на легковые авто, вторичный рынок, подержанные автомобили
Skoda, Mazda, Kia, Авто, спрос на легковые авто, Вторичный рынок, подержанные автомобили
Skoda, Mazda и Kia. Названы семь иномарок дешевле 1 млн рублей с гарантией
Autonews нашел в России Skoda, Kia и Mazda с гарантией дешевле 1 млн рублей