https://1prime.ru/20240529/mikrokvartira-848624213.html

"Авито" зафиксировало всплеск интереса к микроквартирам в Москве

"Авито" зафиксировало всплеск интереса к микроквартирам в Москве - 29.05.2024, ПРАЙМ

"Авито" зафиксировало всплеск интереса к микроквартирам в Москве

В Москве резко вырос интерес к малогабаритным квартирам в новостройках после появления информации о прекращении их строительства, рассказали РИА Недвижимость в... | 29.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-29T06:19+0300

2024-05-29T06:19+0300

2024-05-29T06:19+0300

экономика

продажа недвижимости

квартиры

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. В Москве резко вырос интерес к малогабаритным квартирам в новостройках после появления информации о прекращении их строительства, рассказали РИА Недвижимость в сервисе объявлений "Авито Недвижимость". Власти Москвы в мае запретили строительство в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров. "Спрос (количество контактов с объявлениями на платформе) на квартиры площадью до 28 квадратных метров в Москве по итогам периода с 16 по 25 мая вырос на 23% в новостройках и на 60% в старом жилом фонде по сравнению с периодом с 6 по 15 мая (до новости об инициативе). Это больше, чем в среднем по России, где интерес к таким объектам увеличился на 7% и 14% по сегментам соответственно", – рассказал представитель сервиса. По данным компании, предложение первичного жилья площадью до 28 "квадратов" за десять дней с момента появления новости на рынке Москвы выросло на 4%, предложение объектов на вторичном рынке – на 2%. Маленькие квартиры в новостройках за этот период подорожали на 1%, в старом фонде – подешевели на 6%, добавили в "Авито Недвижимости". По подсчетам сервиса, в Москве доля первичных квартир площадью до 28 квадратных метров составляет 16%, на вторичном рынке – 17%. Это больше, чем в среднем по России, где таких объектов 11% и 8% соответственно.

https://1prime.ru/20240522/novostroyki-848408440.html

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продажа недвижимости, квартиры