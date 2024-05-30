Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей - 30.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240530/kitay-848666996.html
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей - 30.05.2024, ПРАЙМ
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей
Многие автодилеры настаивают, что китайские авто не уступают по качеству немецким, корейским и японским конкурентам. Портал njcar.ru изучил отзывы владельцев... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:26+0300
2024-05-30T11:26+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Многие автодилеры настаивают, что китайские авто не уступают по качеству немецким, корейским и японским конкурентам. Портал njcar.ru изучил отзывы владельцев новых машин из КНР и выяснил, с какими трудностями они сталкиваются.Внешний вид у многих "китайцев" даже интереснее, чем у конкурентов. Но с эргономикой - серьезная проблема, отмечают пользователи. Чтобы добраться, например, до управления климатом, приходится отвлекаться от дороги и перелистывать меню на экране. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ некоторых китайских моделях совсем небольшое расстояние до руля и тем, у кого рост выше 180 сантиметров, сидеть некомфортно. Большое количество электроники, которой нашпигована машина, часто сбоит. Датчики ремней и парктроников постоянно пищат, жалуются владельцы. Еще одна неприятность - это проблемы с ремонтом. В России еще не так много механиков, которые умеют правильно их чинить. Между тем, кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray названы самыми выгодными в обслуживании китайскими автомобилями. Выгодны они, в частности, тем, что первые три процедуры техобслуживания обойдутся в 33, 40 и 45 тысяч рублей соответственно. При этом именно китайские запчасти и расходники остаются самыми доступными в России. Хотя они подорожали на 17 процентов.
https://1prime.ru/20240525/volga-848479829.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_134:0:2065:1448_1920x0_80_0_0_2924213586be3bee0966e2edc0856d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, китайские авто
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто
11:26 30.05.2024
 
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей

njcar.ru: владельцы китайских авто жалуются на плохую эргономику и электронику

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Многие автодилеры настаивают, что китайские авто не уступают по качеству немецким, корейским и японским конкурентам. Портал njcar.ru изучил отзывы владельцев новых машин из КНР и выяснил, с какими трудностями они сталкиваются.
Внешний вид у многих "китайцев" даже интереснее, чем у конкурентов. Но с эргономикой - серьезная проблема, отмечают пользователи. Чтобы добраться, например, до управления климатом, приходится отвлекаться от дороги и перелистывать меню на экране.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
В некоторых китайских моделях совсем небольшое расстояние до руля и тем, у кого рост выше 180 сантиметров, сидеть некомфортно. Большое количество электроники, которой нашпигована машина, часто сбоит. Датчики ремней и парктроников постоянно пищат, жалуются владельцы. Еще одна неприятность - это проблемы с ремонтом. В России еще не так много механиков, которые умеют правильно их чинить.
Между тем, кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray названы самыми выгодными в обслуживании китайскими автомобилями. Выгодны они, в частности, тем, что первые три процедуры техобслуживания обойдутся в 33, 40 и 45 тысяч рублей соответственно. При этом именно китайские запчасти и расходники остаются самыми доступными в России. Хотя они подорожали на 17 процентов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра павильона марки VOLGA в Нижнем Новгороде - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский
25 мая, 04:04
 
Автоспрос на легковые автокитайские авто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала