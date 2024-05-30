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Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей - 30.05.2024, ПРАЙМ
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей
Многие автодилеры настаивают, что китайские авто не уступают по качеству немецким, корейским и японским конкурентам. Портал njcar.ru изучил отзывы владельцев... | 30.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-30T11:26+0300
2024-05-30T11:26+0300
2024-05-30T11:26+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
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МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Многие автодилеры настаивают, что китайские авто не уступают по качеству немецким, корейским и японским конкурентам. Портал njcar.ru изучил отзывы владельцев новых машин из КНР и выяснил, с какими трудностями они сталкиваются.Внешний вид у многих "китайцев" даже интереснее, чем у конкурентов. Но с эргономикой - серьезная проблема, отмечают пользователи. Чтобы добраться, например, до управления климатом, приходится отвлекаться от дороги и перелистывать меню на экране. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ некоторых китайских моделях совсем небольшое расстояние до руля и тем, у кого рост выше 180 сантиметров, сидеть некомфортно. Большое количество электроники, которой нашпигована машина, часто сбоит. Датчики ремней и парктроников постоянно пищат, жалуются владельцы. Еще одна неприятность - это проблемы с ремонтом. В России еще не так много механиков, которые умеют правильно их чинить. Между тем, кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray названы самыми выгодными в обслуживании китайскими автомобилями. Выгодны они, в частности, тем, что первые три процедуры техобслуживания обойдутся в 33, 40 и 45 тысяч рублей соответственно. При этом именно китайские запчасти и расходники остаются самыми доступными в России. Хотя они подорожали на 17 процентов.
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто
Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей
njcar.ru: владельцы китайских авто жалуются на плохую эргономику и электронику
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ.
Многие автодилеры настаивают, что китайские авто не уступают по качеству немецким, корейским и японским конкурентам. Портал njcar.ru
изучил отзывы владельцев новых машин из КНР и выяснил, с какими трудностями они сталкиваются.
Внешний вид у многих "китайцев" даже интереснее, чем у конкурентов. Но с эргономикой - серьезная проблема, отмечают пользователи. Чтобы добраться, например, до управления климатом, приходится отвлекаться от дороги и перелистывать меню на экране.
В некоторых китайских моделях совсем небольшое расстояние до руля и тем, у кого рост выше 180 сантиметров, сидеть некомфортно. Большое количество электроники, которой нашпигована машина, часто сбоит. Датчики ремней и парктроников постоянно пищат, жалуются владельцы. Еще одна неприятность - это проблемы с ремонтом. В России еще не так много механиков, которые умеют правильно их чинить.
Между тем, кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray названы
самыми выгодными в обслуживании китайскими автомобилями. Выгодны они, в частности, тем, что первые три процедуры техобслуживания обойдутся в 33, 40 и 45 тысяч рублей соответственно. При этом именно китайские запчасти и расходники остаются самыми доступными в России. Хотя они подорожали на 17 процентов.
Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский