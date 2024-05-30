https://1prime.ru/20240530/kitay-848666996.html

Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей

Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей - 30.05.2024, ПРАЙМ

Россияне массово жалуются на качество китайских автомобилей

Многие автодилеры настаивают, что китайские авто не уступают по качеству немецким, корейским и японским конкурентам. Портал njcar.ru изучил отзывы владельцев... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T11:26+0300

2024-05-30T11:26+0300

2024-05-30T11:26+0300

авто

спрос на легковые авто

китайские авто

https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg

МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Многие автодилеры настаивают, что китайские авто не уступают по качеству немецким, корейским и японским конкурентам. Портал njcar.ru изучил отзывы владельцев новых машин из КНР и выяснил, с какими трудностями они сталкиваются.Внешний вид у многих "китайцев" даже интереснее, чем у конкурентов. Но с эргономикой - серьезная проблема, отмечают пользователи. Чтобы добраться, например, до управления климатом, приходится отвлекаться от дороги и перелистывать меню на экране. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВ некоторых китайских моделях совсем небольшое расстояние до руля и тем, у кого рост выше 180 сантиметров, сидеть некомфортно. Большое количество электроники, которой нашпигована машина, часто сбоит. Датчики ремней и парктроников постоянно пищат, жалуются владельцы. Еще одна неприятность - это проблемы с ремонтом. В России еще не так много механиков, которые умеют правильно их чинить. Между тем, кроссоверы Haval F7, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Coolray названы самыми выгодными в обслуживании китайскими автомобилями. Выгодны они, в частности, тем, что первые три процедуры техобслуживания обойдутся в 33, 40 и 45 тысяч рублей соответственно. При этом именно китайские запчасти и расходники остаются самыми доступными в России. Хотя они подорожали на 17 процентов.

https://1prime.ru/20240525/volga-848479829.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, китайские авто