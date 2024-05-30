https://1prime.ru/20240530/ssha-848660663.html

США снимут с Украины запрет на применение оружия, пишет СМИ

США снимут с Украины запрет на применение оружия, пишет СМИ - 30.05.2024, ПРАЙМ

США снимут с Украины запрет на применение оружия, пишет СМИ

Президент США Джо Байден в последнее время склоняется к отмене запрета на атаки с применением американского оружия по территории России, пишет издание The New... | 30.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-30T08:32+0300

2024-05-30T08:32+0300

2024-05-30T08:32+0300

спецоперация на украине

сша

украина

россия

джо байден

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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден в последнее время склоняется к отмене запрета на атаки с применением американского оружия по территории России, пишет издание The New York Times.Как отмечается, глава Белого дома долгое время сопротивлялся тому, чтобы дать Киеву разрешение использовать американское оружие внутри России из-за опасений, что это может перерасти в прямую американскую конфронтацию с противником, обладающим ядерным оружием.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТеперь, по данным издания, после нескольких месяцев жалоб на ограничения со стороны Владимира Зеленского, Белый дом начал переоценку того, стоит ли идти на риск. Одобрение дальнейшего использования американского оружия дало бы Киеву возможность проводить контратаки по артиллерийским и ракетным объектам, которые сейчас расположены в безопасности в глубине России, говорится в публикации.В среду в Молдавии госсекретарь Энтони Блинкен первым из чиновников администрации публично и открыто допустившим возможность коррекции администрацией Байдена своей позиции относительно атак на Россию с использованием американского оружия."Мы всегда принимаем решения относительно того, что необходимо, чтобы Украина могла продолжать эффективно защищать себя", - сказал Блинкен.Тем временем уходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в конце прошлой недели, что потеря Украиной территории под Харьковом может быть компенсирована только в том случае, если Киев будет свободно вести огонь по артиллерийским и ракетным пусковым установкам, а также командным пунктам на российской стороне.К этому мнению присоединились лидеры Франции и Германии. Великобритания уже разрешает использовать свое оружие по военным целям на территории России.Байден же до сих пор хранил молчание, отмечается в статье. Некоторые из его советников, отказывающиеся официально говорить о дебатах в Белом доме, заявляют, что считают изменение его позиции неизбежным.Как пишет газета, Байден, скорее всего, сохранит запрет на использование американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России или по критически важным объектам инфраструктуры. В этом вопросе у него есть некоторая поддержка союзников — так, канцлер Германии Олаф Шольц отказался предоставить Украине немецкую ракетную систему большой дальности Taurus, опасаясь, что она может достичь Москвы.Официальные лица признают, что Байден изменит курс, но, скорее всего, никогда не объявит об этом — вместо этого американские артиллерийские снаряды и ракеты просто начнут бить по военным целям в России, пишет издание.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом, блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению. Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240529/svo-848653234.html

сша

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сша, украина, россия, джо байден