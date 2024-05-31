https://1prime.ru/20240531/bmw-848699254.html

Новые BMW и Mercedes попали в Россию: сколько они теперь стоят

Новые BMW и Mercedes попали в Россию: сколько они теперь стоят - 31.05.2024, ПРАЙМ

Новые BMW и Mercedes попали в Россию: сколько они теперь стоят

Крупные московские компании, которые привозят машины из-за рубежа по схеме параллельного импорта, готовят несколько премьер до конца лета. Среди новинок и... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T11:20+0300

2024-05-31T11:20+0300

2024-05-31T11:20+0300

bmw

mercedes-benz

volkswagen

авто

китайские авто

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Крупные московские компании, которые привозят машины из-за рубежа по схеме параллельного импорта, готовят несколько премьер до конца лета. Среди новинок и модели европейских марок, привезенные из Китая, отмечает Autonews.Так, в дилерский центр на юго-востоке Москвы прибыла новая партия седанов Volkswagen Passat по цене от 4,2 млн рублей. Это на несколько сотен тысяч рублей дешевле, чем в прошлом году. Самой дорогой новинкой параллельного импорта стал обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLS AMG - 37 млн рублей. А в дилерском центре на западе Москвы ожидают прибытия седанов BMW 5 Series за 13,5 млн рублей.Ранее стало известно, что российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой.

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bmw, mercedes-benz, volkswagen, авто, китайские авто