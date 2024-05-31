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Новые BMW и Mercedes попали в Россию: сколько они теперь стоят - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Новые BMW и Mercedes попали в Россию: сколько они теперь стоят
Новые BMW и Mercedes попали в Россию: сколько они теперь стоят - 31.05.2024, ПРАЙМ
Новые BMW и Mercedes попали в Россию: сколько они теперь стоят
Крупные московские компании, которые привозят машины из-за рубежа по схеме параллельного импорта, готовят несколько премьер до конца лета. Среди новинок и... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:20+0300
2024-05-31T11:20+0300
bmw
mercedes-benz
volkswagen
авто
китайские авто
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Крупные московские компании, которые привозят машины из-за рубежа по схеме параллельного импорта, готовят несколько премьер до конца лета. Среди новинок и модели европейских марок, привезенные из Китая, отмечает Autonews.Так, в дилерский центр на юго-востоке Москвы прибыла новая партия седанов Volkswagen Passat по цене от 4,2 млн рублей. Это на несколько сотен тысяч рублей дешевле, чем в прошлом году. Самой дорогой новинкой параллельного импорта стал обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLS AMG - 37 млн рублей. А в дилерском центре на западе Москвы ожидают прибытия седанов BMW 5 Series за 13,5 млн рублей.Ранее стало известно, что российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой.
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bmw, mercedes-benz, volkswagen, авто, китайские авто
BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Авто, китайские авто
11:20 31.05.2024
 
Новые BMW и Mercedes попали в Россию: сколько они теперь стоят

Autonews: дилеры назвали цены на новые BMW 5 Series, Mercedes-Benz, VW Passat

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Эмблема BMW.
 Эмблема BMW. - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Крупные московские компании, которые привозят машины из-за рубежа по схеме параллельного импорта, готовят несколько премьер до конца лета. Среди новинок и модели европейских марок, привезенные из Китая, отмечает Autonews.

Так, в дилерский центр на юго-востоке Москвы прибыла новая партия седанов Volkswagen Passat по цене от 4,2 млн рублей. Это на несколько сотен тысяч рублей дешевле, чем в прошлом году. Самой дорогой новинкой параллельного импорта стал обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLS AMG - 37 млн рублей. А в дилерском центре на западе Москвы ожидают прибытия седанов BMW 5 Series за 13,5 млн рублей.
Ранее стало известно, что российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой.
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Дайте такой же, но русский. Почему наш автопром на самом деле китайский
25 мая, 04:04
 
BMWMercedes-BenzVolkswagenАвтокитайские авто
 
 
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