Новые BMW и Mercedes попали в Россию: сколько они теперь стоят
Autonews: дилеры назвали цены на новые BMW 5 Series, Mercedes-Benz, VW Passat
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Крупные московские компании, которые привозят машины из-за рубежа по схеме параллельного импорта, готовят несколько премьер до конца лета. Среди новинок и модели европейских марок, привезенные из Китая, отмечает Autonews.
Так, в дилерский центр на юго-востоке Москвы прибыла новая партия седанов Volkswagen Passat по цене от 4,2 млн рублей. Это на несколько сотен тысяч рублей дешевле, чем в прошлом году. Самой дорогой новинкой параллельного импорта стал обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLS AMG - 37 млн рублей. А в дилерском центре на западе Москвы ожидают прибытия седанов BMW 5 Series за 13,5 млн рублей.
Так, в дилерский центр на юго-востоке Москвы прибыла новая партия седанов Volkswagen Passat по цене от 4,2 млн рублей. Это на несколько сотен тысяч рублей дешевле, чем в прошлом году. Самой дорогой новинкой параллельного импорта стал обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLS AMG - 37 млн рублей. А в дилерском центре на западе Москвы ожидают прибытия седанов BMW 5 Series за 13,5 млн рублей.
Ранее стало известно, что российский автодилер "Автодом", владеющий бывшим заводом Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, будет выпускать автомобили под собственной маркой.