https://1prime.ru/20240531/probeg-848700328.html

Аналитики назвали самые популярные машины с пробегом для ввоза в Россию

Аналитики назвали самые популярные машины с пробегом для ввоза в Россию - 31.05.2024, ПРАЙМ

Аналитики назвали самые популярные машины с пробегом для ввоза в Россию

Доля автомобилей с пробегом увеличилась в России в два раза, и в нынешнем году составила 14 процентов. При этом доля бензиновых автомобилей упала до 49... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T11:41+0300

2024-05-31T11:41+0300

2024-05-31T11:41+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

импорт подержанных авто

https://cdnn.1prime.ru/img/76124/24/761242457_0:192:1600:1092_1920x0_80_0_0_7a1ec67ccb29d1a2d69ab1f17dc908e7.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Доля автомобилей с пробегом увеличилась в России в два раза, и в нынешнем году составила 14 процентов. При этом доля бензиновых автомобилей упала до 49 процентов. Такие данные Autonews.ru предоставили специалисты "Авто.ру".В основном в Россию ввозят авто возрастом до трех лет. Личный транспорт возрастом до десяти лет традиционно занимает чуть больше четверти рынка. Американских и европейских машин стало заметно меньше: с 47 процентов в 2021 году их доля упала до 37-и в 2024-м. Самые популярные - BMW X5, BMW X7, BMW 5er. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИз Кореи и Японии ввоз автомобилей упал до 12 процентов. В почете по-прежнему Toyota Land Cruiser, Toyota Camry и Kia Sportage. Импорт автомобилей из Китая, напротив, увеличился до 20 процентов. "Народные" автомобили - Lixiang L9, L7 и Geely Monjaro.При этом автомобильные эксперты отмечают, что в апреле текущего года продажи машин премиального сегмента снизились на 18,4 процента в сравнении с мартом. В то же время весь российский авторынок снизился на 6,5 процента.

https://1prime.ru/20240525/volga-848479829.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто