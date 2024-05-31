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Аналитики назвали самые популярные машины с пробегом для ввоза в Россию - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Аналитики назвали самые популярные машины с пробегом для ввоза в Россию
Аналитики назвали самые популярные машины с пробегом для ввоза в Россию - 31.05.2024, ПРАЙМ
Аналитики назвали самые популярные машины с пробегом для ввоза в Россию
Доля автомобилей с пробегом увеличилась в России в два раза, и в нынешнем году составила 14 процентов. При этом доля бензиновых автомобилей упала до 49... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:41+0300
2024-05-31T11:41+0300
авто
спрос на легковые авто
подержанные авто
импорт подержанных авто
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Доля автомобилей с пробегом увеличилась в России в два раза, и в нынешнем году составила 14 процентов. При этом доля бензиновых автомобилей упала до 49 процентов. Такие данные Autonews.ru предоставили специалисты "Авто.ру".В основном в Россию ввозят авто возрастом до трех лет. Личный транспорт возрастом до десяти лет традиционно занимает чуть больше четверти рынка. Американских и европейских машин стало заметно меньше: с 47 процентов в 2021 году их доля упала до 37-и в 2024-м. Самые популярные - BMW X5, BMW X7, BMW 5er. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеИз Кореи и Японии ввоз автомобилей упал до 12 процентов. В почете по-прежнему Toyota Land Cruiser, Toyota Camry и Kia Sportage. Импорт автомобилей из Китая, напротив, увеличился до 20 процентов. "Народные" автомобили - Lixiang L9, L7 и Geely Monjaro.При этом автомобильные эксперты отмечают, что в апреле текущего года продажи машин премиального сегмента снизились на 18,4 процента в сравнении с мартом. В то же время весь российский авторынок снизился на 6,5 процента.
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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто
Авто, спрос на легковые авто, подержанные авто, импорт подержанных авто
11:41 31.05.2024
 
Аналитики назвали самые популярные машины с пробегом для ввоза в Россию

"Авто.ру": доля автомобилей с пробегом увеличилась в России в два раза

© Фото : ToyotaToyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Toyota
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Доля автомобилей с пробегом увеличилась в России в два раза, и в нынешнем году составила 14 процентов. При этом доля бензиновых автомобилей упала до 49 процентов. Такие данные Autonews.ru предоставили специалисты "Авто.ру".
В основном в Россию ввозят авто возрастом до трех лет. Личный транспорт возрастом до десяти лет традиционно занимает чуть больше четверти рынка. Американских и европейских машин стало заметно меньше: с 47 процентов в 2021 году их доля упала до 37-и в 2024-м. Самые популярные - BMW X5, BMW X7, BMW 5er.
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Из Кореи и Японии ввоз автомобилей упал до 12 процентов. В почете по-прежнему Toyota Land Cruiser, Toyota Camry и Kia Sportage. Импорт автомобилей из Китая, напротив, увеличился до 20 процентов. "Народные" автомобили - Lixiang L9, L7 и Geely Monjaro.
При этом автомобильные эксперты отмечают, что в апреле текущего года продажи машин премиального сегмента снизились на 18,4 процента в сравнении с мартом. В то же время весь российский авторынок снизился на 6,5 процента.
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25 мая, 04:04
 
Автоспрос на легковые автоподержанные автоимпорт подержанных авто
 
 
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