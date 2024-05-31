https://1prime.ru/20240531/ukraina-848713220.html
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие - 31.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие
Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:28+0300
2024-05-31T15:28+0300
2024-05-31T16:00+0300
спецоперация на украине
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владимир зеленский
оружие
россия
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию. Ранее Зеленский заявлял, что в настоящее время Россия имеет абсолютное преимущество по снарядам и ракетам. На этом фоне Подоляк призвал разрешить ВСУ наносить удары по российской территории и передать Киеву истребители."Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для свих вооруженных сил", — говорится в сообщении. Зеленский, пишет издание, также посетовал на то, что у западных стран другие приоритеты. Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой.
https://1prime.ru/20240530/zelenskiy-848681152.html
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украина, владимир зеленский, оружие, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, оружие, РОССИЯ
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие
Guardian: Зеленский пожаловался на отставание от РФ в производстве оружия
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию.
Ранее Зеленский заявлял, что в настоящее время Россия имеет абсолютное преимущество по снарядам и ракетам. На этом фоне Подоляк призвал разрешить ВСУ наносить удары по российской территории и передать Киеву истребители.
"Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для свих вооруженных сил", — говорится в сообщении.
Зеленский, пишет издание, также посетовал на то, что у западных стран другие приоритеты.
Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой.
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