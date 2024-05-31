https://1prime.ru/20240531/ukraina-848713220.html

Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие

Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие - 31.05.2024, ПРАЙМ

Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие

Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:28+0300

2024-05-31T15:28+0300

2024-05-31T16:00+0300

спецоперация на украине

украина

владимир зеленский

оружие

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию. Ранее Зеленский заявлял, что в настоящее время Россия имеет абсолютное преимущество по снарядам и ракетам. На этом фоне Подоляк призвал разрешить ВСУ наносить удары по российской территории и передать Киеву истребители."Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для свих вооруженных сил", — говорится в сообщении. Зеленский, пишет издание, также посетовал на то, что у западных стран другие приоритеты. Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой.

https://1prime.ru/20240530/zelenskiy-848681152.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, владимир зеленский, оружие, россия