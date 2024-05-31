Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240531/ukraina-848713220.html
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие - 31.05.2024, ПРАЙМ
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие
Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:28+0300
2024-05-31T16:00+0300
спецоперация на украине
украина
владимир зеленский
оружие
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию. Ранее Зеленский заявлял, что в настоящее время Россия имеет абсолютное преимущество по снарядам и ракетам. На этом фоне Подоляк призвал разрешить ВСУ наносить удары по российской территории и передать Киеву истребители."Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для свих вооруженных сил", — говорится в сообщении. Зеленский, пишет издание, также посетовал на то, что у западных стран другие приоритеты. Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой.
https://1prime.ru/20240530/zelenskiy-848681152.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_133:0:2254:1591_1920x0_80_0_0_fedcd5b2f10a014d23c537254938f446.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, оружие, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Владимир Зеленский, оружие, РОССИЯ
15:28 31.05.2024 (обновлено: 16:00 31.05.2024)
 
Зеленский пожаловался, что Россия быстрее Запада производит оружие

Guardian: Зеленский пожаловался на отставание от РФ в производстве оружия

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Запад производит оружие медленнее, чем Россия, сообщает газета Guardian со ссылкой на Владимира Зеленского, который дал интервью изданию.
Ранее Зеленский заявлял, что в настоящее время Россия имеет абсолютное преимущество по снарядам и ракетам. На этом фоне Подоляк призвал разрешить ВСУ наносить удары по российской территории и передать Киеву истребители.
"Россия движется быстрее Запада в отношении производства и поставок оружия для свих вооруженных сил", — говорится в сообщении.
Зеленский, пишет издание, также посетовал на то, что у западных стран другие приоритеты.
Ранее бывший помощник госсекретаря США Марк Киммитт заявил, что производственная база США и их европейских союзников с трудом поддерживает конфликт на Украине, второй конфликт подобного рода будет для них катастрофой.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2024
Автор Конституции Украины назвал Зеленского нелегитимным
Вчера, 16:17
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВладимир ЗеленскийоружиеРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала