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Очень дорого, но все равно покупают. Что творится с ценами на авторынке

Очень дорого, но все равно покупают. Что творится с ценами на авторынке - 01.06.2024, ПРАЙМ

Очень дорого, но все равно покупают. Что творится с ценами на авторынке

После вступления в силу новых ограничений на ввезенные по параллельному импорту машины приходится платить повышенный утильсбор. Авто, которые раньше пригоняли... | 01.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-01T04:30+0300

2024-06-01T04:30+0300

2024-06-01T04:30+0300

авто

утильсбор

автоваз

еаэс

денис мигаль

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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. После вступления в силу новых ограничений на ввезенные по параллельному импорту машины приходится платить повышенный утильсбор. Авто, которые раньше пригоняли из Киргизии, Казахстана и Армении сравнялись по стоимости с предложениями официальных дилеров. Опрошенные "Праймом" эксперты сходятся во мнение, что несмотря на значительное подорожание, россияне продолжат покупать авто. Ведь выбора все равно нет.Успеть до 1 апреляЗа несколько недель до вступления в силу ужесточений автоперегонщики пытались ввезти в Россию как можно больше машин из ЕАЭС. Но надо было успеть еще и полностью растаможить и получить электронный паспорт транспортного средства - ЭПТС. Нерасторопным все равно пришлось уплатить доначисления.Цены на машины параллельного импорта выросли мгновенно. “То есть, вся существовавшая ранее экономия при покупке таких машин нивелировалась. В связи с чем официальные дилеры и частные продавцы стали массово отказываться от параллельного импорта - число таких предложений сократилось вдвое”, - говорит основатель автомобильного маркетплейса FRESH Денис Мигаль.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеКак указывает аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов, в начале года доля параллельного импорта в продажах легковых авто в России составляла 10-15%. “Любые ограничения импорта в текущих условиях толкают автомобильные цены вверх, так как внутреннее предложение восстанавливается медленно и остается ниже потенциального спроса, который к тому же носит отложенный характер после существенного сокращения рынка в 2022 году”, - утверждает аналитик.И в такой ситуации повышение стоимости ввозимых автомобилей через механизм утилизационного сбора ведет только к ускорению роста цен на внутреннем рынке.Заградительные мерыВместе с тем, сокращение объемов параллельного импорта вряд ли серьезно повлияет на продажи новых авто в ближайшее время. Все-таки доля таких машин в общем количестве реализованных была незначительной, полагает Мигаль. Например, в апреле на них пришлось только 11 процентов, в то время как еще в феврале они занимали 16 процентов реализации.С точки зрения показателей продаж, новые правила не окажут существенного влияния на рынок, считает также Плеханов. Да, поставки по параллельному импорту снизились. Так, в апреле экспорт автомобилей из Китая в России через Центральную Азию сократился примерно в два раза, но прямые поставки из Китая выросли на 30 процентов - и именно на них приходится основной объем импорта легковых авто.Скорее всего, более заметным будет влияние на отдельные сегменты. Дело в том, что по параллельному импорту шел активный ввоз китайских электромобилей. В апреле поставки этой категории продукции из Китая сократились в четыре раза.Электромобили из КНР теперь могут импортировать только физлица и только напрямую в Россию, объясняет заместитель генерального директора АГ "Авилон" по продажам новых автомобилей Алексей Стариков. При этом европейские авто импортируются, как и прежде, но там появляются дополнительные ограничения при экспорте из Европы, что усложняет процесс доставки.В целом повышение барьеров на пути импортных автомобилей призвано стимулировать расширение внутреннего производства. Недавно президент "АвтоВАЗа" предложил увеличить утилизационный сбор на массовые модели машин с 300 тысяч до 550 тысяч рублей в 2024 году и почти до миллиона в 2029-м. Таким способом он хотел бы защитить российский рынок от китайских конкурентов.Правительство будет и дальше принимать заградительные меры, чтобы стимулировать автоконцерны локализовать свои производства в стране, считают эксперты. “Но для создания конкурентных условий на рынке необходимо появление трех-четырех крупных национальных автопроизводителей, а также развитие автокомпонентных производств”, - отмечает Плеханов.России действительно нужна своя инженерная база, собственные конструкторские бюро, которые бы создавали для отечественного рынка узлы и агрегаты: коробки передач, трансмиссии, двигатели, электронные системы, подушки безопасности и многое другое. Тогда откроются и перспективы производства. А пока – просто растут цены.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

авто, утильсбор, автоваз, еаэс, денис мигаль