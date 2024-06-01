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В Польше рассказали, почему Запад решил не ставить точку над i на Украине
В Польше рассказали, почему Запад решил не ставить точку над i на Украине - 01.06.2024, ПРАЙМ
В Польше рассказали, почему Запад решил не ставить точку над i на Украине
Запад не ставит точку над i в военном противостоянии на Украине, чтобы избежать эскалации военных действий, пишет польское издание Do Rzeczy. | 01.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-01T09:54+0300
2024-06-01T09:54+0300
2024-06-01T09:55+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Запад не ставит точку над i в военном противостоянии на Украине, чтобы избежать эскалации военных действий, пишет польское издание Do Rzeczy.Как отмечается, Запад предоставляет Украине ограниченную помощь, чтобы боевые действия не распространялись на территорию России.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПри этом западная поддержка Украины носит ограниченный характер, чтобы избежать непредсказуемых сценариев.По выражению автора, в условиях российско-украинского противостояния Запад "курит, но не затягивается".Он указывает на то, что принимаемые меры поддержки Украины способствуют продолжению боев, что является отличным решением для оборонной промышленности, но плохим для Киева.Сейчас нет признаков того, что Запад собирается менять свою стратегию — понятно, что не тактику — в отношении Украины, делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, оружие
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, оружие
В Польше рассказали, почему Запад решил не ставить точку над i на Украине
Do Rzeczy: Западу выгодно продолжение, а не расширение конфликта на Украине
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ.
Запад не ставит точку над i в военном противостоянии на Украине, чтобы избежать эскалации военных действий, пишет польское издание Do Rzeczy
.
Как отмечается, Запад предоставляет Украине ограниченную помощь, чтобы боевые действия не распространялись на территорию России.
При этом западная поддержка Украины носит ограниченный характер, чтобы избежать непредсказуемых сценариев.
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По выражению автора, в условиях российско-украинского противостояния Запад "курит, но не затягивается".
Он указывает на то, что принимаемые меры поддержки Украины способствуют продолжению боев, что является отличным решением для оборонной промышленности, но плохим для Киева.
Сейчас нет признаков того, что Запад собирается менять свою стратегию — понятно, что не тактику — в отношении Украины, делает вывод автор.