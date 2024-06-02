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Ростехнадзор начал расследование причин аварии на Ухтинском НПЗ "Лукойла"
Ростехнадзор начал расследование причин аварии на Ухтинском НПЗ "Лукойла" - 02.06.2024, ПРАЙМ
Ростехнадзор начал расследование причин аварии на Ухтинском НПЗ "Лукойла"
Печорское управление Ростехнадзора начало расследование причин аварии на Ухтинском НПЗ "Лукойла", сообщило ведомство. | 02.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-02T18:49+0300
2024-06-02T18:49+0300
2024-06-02T18:49+0300
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МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Печорское управление Ростехнадзора начало расследование причин аварии на Ухтинском НПЗ "Лукойла", сообщило ведомство. "Печорским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством заместителя руководителя Управления Вячеслава Мартынова. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте. Организовано надлежащее межведомственное взаимодействие", — говорится в сообщении службы. Ранее поступила информация, что в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте произошло возгорание, которое привело к крупному пожару. ГУМЧС по Коми информировало, что в результате пострадали три сотрудника.Глава республики Владимир Уйба, в свою очередь, отметил, что причиной пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников. Как сообщили в его пресс-службе, пострадали сотрудники подрядной организации "Центр-тест", которые проводили плановые ремонтные работы.Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".
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коми, нпз, лукойл, авария
Происшествия, КОМИ, НПЗ, ЛУКОЙЛ, авария
Ростехнадзор начал расследование причин аварии на Ухтинском НПЗ "Лукойла"
Ростехнадзор начал расследование причин аварии на Ухтинском НПЗ "Лукойла"
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Печорское управление Ростехнадзора начало расследование причин аварии на Ухтинском НПЗ "Лукойла", сообщило ведомство.
"Печорским управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по техническому расследованию причин аварии под председательством заместителя руководителя Управления Вячеслава Мартынова. Сотрудники Ростехнадзора работают на месте. Организовано надлежащее межведомственное взаимодействие", — говорится в сообщении службы.
Ранее поступила информация, что в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте произошло возгорание, которое привело к крупному пожару. ГУМЧС по Коми информировало, что в результате пострадали три сотрудника.
Глава республики Владимир Уйба, в свою очередь, отметил, что причиной пожара на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте, по предварительным данным, стало несоблюдение правил техбезопасности По его словам, инцидент не связан с атакой беспилотников. Как сообщили в его пресс-службе, пострадали сотрудники подрядной организации "Центр-тест", которые проводили плановые ремонтные работы.
Три сотрудника пострадали при пожаре на НПЗ в Ухте
Уголовное дело возбуждено по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".