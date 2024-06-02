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На всей территории Украины введены экстренные отключения света

На всей территории Украины введены экстренные отключения света - 02.06.2024, ПРАЙМ

На всей территории Украины введены экстренные отключения света

По всей территории Украины введены экстренные отключения электроэнергии, заявил в воскресенье, 2 июня, гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T10:56+0300

2024-06-02T10:56+0300

2024-06-02T10:56+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 2 июн – ПРАЙМ. По всей территории Украины введены экстренные отключения электроэнергии, заявил в воскресенье, 2 июня, гендиректор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко. "Утро. Экстренные отключения по всей стране... Графики не действуют. Будьте осторожны", - сообщил топ-менеджер.Глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергетической системе страны периодически будет ощущаться дефицит энергии. В "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений объектов энергетической инфраструктуры в стране чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. В связи с этим компания призвала проявлять экономию при потреблении энергии. Глава минэнерго Герман Галущенко попросил 12 апреля население подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и купить генераторы.

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украина, укрэнерго