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Банки это скрывают: темные стороны рассрочки

Банки это скрывают: темные стороны рассрочки - 02.06.2024, ПРАЙМ

Банки это скрывают: темные стороны рассрочки

Рассрочка по сути ничем не отличается от необеспеченного потребкредита, только вы покупаете конкретный товар и оплачиваете его по частям в течение... | 02.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-02T02:02+0300

2024-06-02T02:02+0300

2024-06-02T02:02+0300

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МОСКВА, 1 июн - ПРАЙМ. Рассрочка по сути ничем не отличается от необеспеченного потребкредита, только вы покупаете конкретный товар и оплачиваете его по частям в течение установленного периода времени. Это и есть ее главный минус, рассказал агентству “Прайм” экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.“Рассрочка, независимо от того, кто ее вам предоставил, входит в вашу кредитную историю, и в случае просрочки будет также портить эту историю, как и непогашенный вовремя заем. Она также увеличивает вашу долговую нагрузку, что может влиять на одобрение банками вам кредитов в будущем, пока вы её не погасите”, - говорит он.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЕсли рассрочку предоставляет магазин, не думайте, что она будет без скрытых процентов и дополнительных условий. Как правило, деньги выдает не сама торговая организация, а ее банк-партнер. Его условия могут быть совсем не выгодными, среди них будет и требование оформить страховку. А если вы от нее откажетесь, придётся платить проценты, как по кредиту.Среди особенностей рассрочки могут быть особые уловки магазина или маркетплейса, который номинально предоставляет вам деньги в долг. Например, ее дают только держателям бонусных карт магазина или маркетплейса. Если рассрочку предоставляет производитель услуг, например, интернет-провайдер, подумайте, хотите ли вы быть несколько лет ему должным. Ведь со временем он будет повышать тарифы, и однажды платежи за связь окажутся дороже, чем один раз полностью оплатить оборудование.Относительно компромиссным вариантом могут быть карты рассрочки, выпущенные самими банками. Они обычно предполагают рассрочку на любые цели с длительным (от одного года) сроком погашения. Банк может даже вам начислять повышенный кэшбек за использование рассрочки. Но он же определяет сумму, которой вы можете располагать. Если это не подходит, вы можете только отказаться от этих условий и использовать карту как обычную дебетовую."Так что, прежде чем согласиться на якобы выгодные условия рассрочки, вам стоит очень хорошо подумать и взвесить все "за" и "против" этого вида кредитования", - предупреждает Лобода.В идеале рассрочка будет удобным финансовым инструментом, если период ее погашения превышает полгода и ежемесячно на нее уходит не более 10% семейного бюджета. В этом случае счастье покупателя, получающего товар или услугу сразу, будет наиболее полноценным и оптимальным по затратам, заключил экономист.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, кредит, потребительский кредит, рассрочка, банки, андрей лобода, bitriver