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"Пора отступить". Байдена предупредили о фатальных последствиях помощи ВСУ - 03.06.2024, ПРАЙМ
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"Пора отступить". Байдена предупредили о фатальных последствиях помощи ВСУ
"Пора отступить". Байдена предупредили о фатальных последствиях помощи ВСУ - 03.06.2024, ПРАЙМ
"Пора отступить". Байдена предупредили о фатальных последствиях помощи ВСУ
Политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Киева вовлечет страну в конфликт. Такое мнение выразил в соцсети Х сенатор от штата Юта Майк Ли. | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T13:10+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Киева вовлечет страну в конфликт. Такое мнение выразил в соцсети Х сенатор от штата Юта Майк Ли.31 мая представитель Госдепа США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова.Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя ситуацию, напоминал, что США не подумали бы нанести России удар в период холодной войны."Это не наша война. Но она легко может стать нашей. И это плохо закончится. Пора отступить", - ответил Ли на пост Сакса.
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джо байден, сша, всу, украина
Спецоперация на Украине, Джо Байден, США, ВСУ, УКРАИНА
13:10 03.06.2024 (обновлено: 13:14 03.06.2024)
 
"Пора отступить". Байдена предупредили о фатальных последствиях помощи ВСУ

Сенатор Ли: политика Байдена по Украины может напрямую вовлечь США в конфликт

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Киева вовлечет страну в конфликт. Такое мнение выразил в соцсети Х сенатор от штата Юта Майк Ли.
31 мая представитель Госдепа США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова.
Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя ситуацию, напоминал, что США не подумали бы нанести России удар в период холодной войны.
"Это не наша война. Но она легко может стать нашей. И это плохо закончится. Пора отступить", - ответил Ли на пост Сакса.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 02.06.2024
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Спецоперация на УкраинеДжо БайденСШАВСУУКРАИНА
 
 
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