https://1prime.ru/20240603/bayden-848764033.html

"Пора отступить". Байдена предупредили о фатальных последствиях помощи ВСУ

"Пора отступить". Байдена предупредили о фатальных последствиях помощи ВСУ - 03.06.2024, ПРАЙМ

"Пора отступить". Байдена предупредили о фатальных последствиях помощи ВСУ

Политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Киева вовлечет страну в конфликт. Такое мнение выразил в соцсети Х сенатор от штата Юта Майк Ли. | 03.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-03T13:10+0300

2024-06-03T13:10+0300

2024-06-03T13:14+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Политика администрации президента США Джо Байдена в отношении Киева вовлечет страну в конфликт. Такое мнение выразил в соцсети Х сенатор от штата Юта Майк Ли.31 мая представитель Госдепа США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова.Американский миллиардер Дэвид Сакс, комментируя ситуацию, напоминал, что США не подумали бы нанести России удар в период холодной войны."Это не наша война. Но она легко может стать нашей. И это плохо закончится. Пора отступить", - ответил Ли на пост Сакса.

https://1prime.ru/20240602/ukraina-848741777.html

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