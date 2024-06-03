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Потрудитесь объяснить. В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России
Потрудитесь объяснить. В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России - 03.06.2024, ПРАЙМ
Потрудитесь объяснить. В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан объяснить, почему немецкое правительство изменило политику в отношении применению произведенного в Германии оружия против военных... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:26+0300
2024-06-03T09:26+0300
2024-06-03T09:31+0300
спецоперация на украине
германия
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан объяснить, почему немецкое правительство изменило политику в отношении применению произведенного в Германии оружия против военных целей на территории Российской Федерации. С таким требованием выступила депутата бундестага Сара Вагенкнехт, пишет Handelsblatt. По ее словам, которые передает издание, канцлер Шольц "должен объяснить общественности, почему вдруг перестало быть проблемой, если Украина атакует российскую территорию с помощью немецкого оружия, хотя он сам предостерегал от этого в течение нескольких месяцев, ссылаясь на угрозу войны для нашей страны".В минувшую пятницу официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Германия дала согласие на применение украинской армией поставленного ФРГ оружия для ударов по территории Российской Федерации, граничащей с Харьковской областью. При этом он отметил, что Берлин как поставщик оружия Украине не становится участником конфликта.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, государства-члены Североатлантического альянса, провоцируя Киев на продолжение бессмысленных боевых действий, сознательно повышают градус напряженности, что в итоге нанесет большой ущерб их интересам.
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Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, оружие, РОССИЯ
Потрудитесь объяснить. В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России
Handelsblatt: от Шольца потребовали объяснить решение по применению оружия по РФ
МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан объяснить, почему немецкое правительство изменило политику в отношении применению произведенного в Германии оружия против военных целей на территории Российской Федерации. С таким требованием выступила депутата бундестага Сара Вагенкнехт, пишет Handelsblatt.
По ее словам, которые передает издание, канцлер Шольц "должен объяснить общественности, почему вдруг перестало быть проблемой, если Украина атакует российскую территорию с помощью немецкого оружия, хотя он сам предостерегал от этого в течение нескольких месяцев, ссылаясь на угрозу войны для нашей страны".
В минувшую пятницу официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Германия дала согласие на применение украинской армией поставленного ФРГ оружия для ударов по территории Российской Федерации, граничащей с Харьковской областью. При этом он отметил, что Берлин как поставщик оружия Украине не становится участником конфликта.
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, государства-члены Североатлантического альянса, провоцируя Киев на продолжение бессмысленных боевых действий, сознательно повышают градус напряженности, что в итоге нанесет большой ущерб их интересам.