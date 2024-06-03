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Потрудитесь объяснить. В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России - 03.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240603/svo-848752852.html
Потрудитесь объяснить. В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России
Потрудитесь объяснить. В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России - 03.06.2024, ПРАЙМ
Потрудитесь объяснить. В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России
Канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан объяснить, почему немецкое правительство изменило политику в отношении применению произведенного в Германии оружия против военных... | 03.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-03T09:26+0300
2024-06-03T09:31+0300
спецоперация на украине
германия
оружие
россия
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан объяснить, почему немецкое правительство изменило политику в отношении применению произведенного в Германии оружия против военных целей на территории Российской Федерации. С таким требованием выступила депутата бундестага Сара Вагенкнехт, пишет Handelsblatt. По ее словам, которые передает издание, канцлер Шольц "должен объяснить общественности, почему вдруг перестало быть проблемой, если Украина атакует российскую территорию с помощью немецкого оружия, хотя он сам предостерегал от этого в течение нескольких месяцев, ссылаясь на угрозу войны для нашей страны".В минувшую пятницу официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Германия дала согласие на применение украинской армией поставленного ФРГ оружия для ударов по территории Российской Федерации, граничащей с Харьковской областью. При этом он отметил, что Берлин как поставщик оружия Украине не становится участником конфликта.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, государства-члены Североатлантического альянса, провоцируя Киев на продолжение бессмысленных боевых действий, сознательно повышают градус напряженности, что в итоге нанесет большой ущерб их интересам.
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германия, оружие, россия
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, оружие, РОССИЯ
09:26 03.06.2024 (обновлено: 09:31 03.06.2024)
 
Потрудитесь объяснить. В бундестаге выдвинули Шольцу ультиматум по России

Handelsblatt: от Шольца потребовали объяснить решение по применению оружия по РФ

© CC BY 2.0 / DIE LINKEСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
© CC BY 2.0 / DIE LINKE
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МОСКВА, 3 июн – ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Олаф Шольц обязан объяснить, почему немецкое правительство изменило политику в отношении применению произведенного в Германии оружия против военных целей на территории Российской Федерации. С таким требованием выступила депутата бундестага Сара Вагенкнехт, пишет Handelsblatt.

По ее словам, которые передает издание, канцлер Шольц "должен объяснить общественности, почему вдруг перестало быть проблемой, если Украина атакует российскую территорию с помощью немецкого оружия, хотя он сам предостерегал от этого в течение нескольких месяцев, ссылаясь на угрозу войны для нашей страны".
В минувшую пятницу официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что Германия дала согласие на применение украинской армией поставленного ФРГ оружия для ударов по территории Российской Федерации, граничащей с Харьковской областью. При этом он отметил, что Берлин как поставщик оружия Украине не становится участником конфликта.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
31 мая, 10:43
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, государства-члены Североатлантического альянса, провоцируя Киев на продолжение бессмысленных боевых действий, сознательно повышают градус напряженности, что в итоге нанесет большой ущерб их интересам.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯоружиеРОССИЯ
 
 
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