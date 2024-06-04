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Байден рассказал о лучшем шансе для Украины - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Байден рассказал о лучшем шансе для Украины
Байден рассказал о лучшем шансе для Украины - 04.06.2024, ПРАЙМ
Байден рассказал о лучшем шансе для Украины
Предложение российской стороны по завершению конфликта на Украине не является лучшим вариантом для Киева. Об этом заявил в беседе с изданием Time президент США... | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T17:25+0300
2024-06-04T17:25+0300
спецоперация на украине
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Предложение российской стороны по завершению конфликта на Украине не является лучшим вариантом для Киева. Об этом заявил в беседе с изданием Time президент США Джо Байден.Американскому лидеру задали вопрос, считает ли он предложение России лучшим вариантом завершения конфликта, на которое Киев может рассчитывать."Нет, оно не является", - ответил Байден.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
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джо байден, украина, россия
Спецоперация на Украине, Джо Байден, УКРАИНА, РОССИЯ
17:25 04.06.2024
 
Байден рассказал о лучшем шансе для Украины

Байден не считает предложение РФ по окончанию конфликта на Украине лучшим шансом для Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВыступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США
Выступление Джо Байдена после подписания закона о выделении помощи союзникам США - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Предложение российской стороны по завершению конфликта на Украине не является лучшим вариантом для Киева. Об этом заявил в беседе с изданием Time президент США Джо Байден.
Американскому лидеру задали вопрос, считает ли он предложение России лучшим вариантом завершения конфликта, на которое Киев может рассчитывать.
"Нет, оно не является", - ответил Байден.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.
Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
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16:29
 
Спецоперация на УкраинеДжо БайденУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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