https://1prime.ru/20240604/bayden-848815110.html

Байден рассказал о лучшем шансе для Украины

Байден рассказал о лучшем шансе для Украины - 04.06.2024, ПРАЙМ

Байден рассказал о лучшем шансе для Украины

Предложение российской стороны по завершению конфликта на Украине не является лучшим вариантом для Киева. Об этом заявил в беседе с изданием Time президент США... | 04.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-04T17:25+0300

2024-06-04T17:25+0300

2024-06-04T17:25+0300

спецоперация на украине

джо байден

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 4 июн - ПРАЙМ. Предложение российской стороны по завершению конфликта на Украине не является лучшим вариантом для Киева. Об этом заявил в беседе с изданием Time президент США Джо Байден.Американскому лидеру задали вопрос, считает ли он предложение России лучшим вариантом завершения конфликта, на которое Киев может рассчитывать."Нет, оно не является", - ответил Байден.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.Ранее в ходе встречи с главами муниципальных образований российских субъектов Путин напомнил о публичном признании украинской стороны, что упустили возможность договориться, поскольку тогдашний премьер Великобритании Борис Джонсон приехал с визитом и уговорил украинцев не реализовывать соглашения. Российский лидер назвал киевский режим придурками, отметив, что спецоперация могла закончиться полтора года назад.

https://1prime.ru/20240604/ogovorka-848811165.html

украина

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джо байден, украина, россия