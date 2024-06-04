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Автомобили и мотоцикл Aurus покажут гостям ПМЭФ-2024 - 04.06.2024, ПРАЙМ
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Автомобили и мотоцикл Aurus покажут гостям ПМЭФ-2024
Автомобили и мотоцикл Aurus покажут гостям ПМЭФ-2024 - 04.06.2024, ПРАЙМ
Автомобили и мотоцикл Aurus покажут гостям ПМЭФ-2024
Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. | 04.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-04T20:11+0300
2024-06-04T20:11+0300
пмэф-2024
aurus
авто
мотоцикл
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Свой стенд готовит и Aurus. Гостям форума планируют показать несколько моделей автомобилей, в черном и синем цвете. Кроме того, будет представлен и новый мотоцикл этой марки. Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.
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пмэф-2024, aurus, авто, мотоцикл
ПМЭФ-2024, Aurus, Авто, мотоцикл
20:11 04.06.2024
 
Автомобили и мотоцикл Aurus покажут гостям ПМЭФ-2024

Автомобили и новый российского бренда мотоцикл Aurus покажут гостям ПМЭФ-2024

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРоссийский автомобиль Aurus
Российский автомобиль Aurus - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Свой стенд готовит и Aurus.
Гостям форума планируют показать несколько моделей автомобилей, в черном и синем цвете. Кроме того, будет представлен и новый мотоцикл этой марки.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус".
РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 04.06.2024
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ПМЭФ-2024AurusАвтомотоцикл
 
 
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