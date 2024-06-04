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Автомобили и мотоцикл Aurus покажут гостям ПМЭФ-2024

Автомобили и мотоцикл Aurus покажут гостям ПМЭФ-2024 - 04.06.2024, ПРАЙМ

Автомобили и мотоцикл Aurus покажут гостям ПМЭФ-2024

Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. | 04.06.2024, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Автомобили и новый мотоцикл российского бренда Aurus покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. ПМЭФ пройдет в выставочном центре "Экспофорум" в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня. Свой стенд готовит и Aurus. Гостям форума планируют показать несколько моделей автомобилей, в черном и синем цвете. Кроме того, будет представлен и новый мотоцикл этой марки. Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Основными владельцами компании являются ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), 0,5% принадлежит "Хит Моторз Рус". РИА Новости – информационный партнер ПМЭФ-2024.

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пмэф-2024, aurus, авто, мотоцикл