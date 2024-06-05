https://1prime.ru/20240605/ladaiskra-848863286.html

Глава "АвтоВАЗа" раскрыл стоимость самой бюджетной Lada Iskra

Глава "АвтоВАЗа" раскрыл стоимость самой бюджетной Lada Iskra - 05.06.2024, ПРАЙМ

Глава "АвтоВАЗа" раскрыл стоимость самой бюджетной Lada Iskra

Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком,... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T17:08+0300

2024-06-05T17:08+0300

2024-06-05T17:08+0300

экономика

авто

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lada iskra

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – ПРАЙМ. Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком, сообщил журналистам президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Если говорить самый низкий ценовой порог - от 1 миллиона до 1,2 миллиона. Но это сегодня, слепок делаем в сегодняшних ценовых параметрах - мая 2024 года… Она может быть скорректирована в соответствии с рыночными условиями", - сказал он во время брифинга на ПМЭФ-2024, комментируя цены на Iskra. По словам Соколова, "АвтоВАЗ" рассчитывает выйти на объем продаж 70-100 тысяч автомобилей Lada Iskra в РФ в первые годы запуска новинки."От 70 до 100 тысяч. В 2025-м, наверное, все-таки не сразу: будем раскачиваться с точки зрения производства и, может, столько и не произведем даже. Но в целом мы смотрим, что годовой объем должен находиться в этом диапазоне при первых годах запуска, а дальше посмотрим", - сообщил он.Ранее в среду "АвтоВАЗ" презентовал на форуме модель Lada Iskra: седан в фирменном цвете "огонь".Ожидается, что в модельном ряду Iskra займет место между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. Старт ее серийного производства запланирован на начало 2025 года на основной площадке автопроизводителя в Тольятти."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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авто, автоваз, lada iskra