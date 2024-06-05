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Стала известна примерная цена на Lada Iskra

Стала известна примерная цена на Lada Iskra - 05.06.2024, ПРАЙМ

Стала известна примерная цена на Lada Iskra

Стоимость новой модели Lada Iskra превысит стоимость Lada Granta и обойдется в 1,5 миллиона рублей, говорится в материале "Автостата". | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T11:11+0300

2024-06-05T11:11+0300

2024-06-05T11:36+0300

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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Стоимость новой модели Lada Iskra превысит стоимость Lada Granta и обойдется в 1,5 миллиона рублей, говорится в материале "Автостата"."Несмотря на то, что стоимость Lada Iskra будет выше ценника Lada Granta (по моему мнению, от 1,5 млн рублей), можно ожидать, что новинка сможет занять свою нишу на авторынке России", — заявил порталу руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.По его словам, новинка будет больше по размерам, чем Granta, и займет промежуточную нишу между Granta и более дорогой Lada Vesta. Lada Iskra будет продаваться одновременно с Granta, но Granta планируется снять с производства после 2026-2027 годов.Новая модель будет оснащена восьмиклапанным бензиновым двигателем, а также будет возможность выбрать из двух коробок передач. В "начальных" версиях автомобиля будет установлен атмосферный двигатель мощностью 90 л.с., а в старших версиях - доступна шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.

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