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Стала известна примерная цена на Lada Iskra - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Стала известна примерная цена на Lada Iskra
Стала известна примерная цена на Lada Iskra - 05.06.2024, ПРАЙМ
Стала известна примерная цена на Lada Iskra
Стоимость новой модели Lada Iskra превысит стоимость Lada Granta и обойдется в 1,5 миллиона рублей, говорится в материале "Автостата". | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T11:11+0300
2024-06-05T11:36+0300
россия
lada iskra
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авто
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Стоимость новой модели Lada Iskra превысит стоимость Lada Granta и обойдется в 1,5 миллиона рублей, говорится в материале "Автостата"."Несмотря на то, что стоимость Lada Iskra будет выше ценника Lada Granta (по моему мнению, от 1,5 млн рублей), можно ожидать, что новинка сможет занять свою нишу на авторынке России", — заявил порталу руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.По его словам, новинка будет больше по размерам, чем Granta, и займет промежуточную нишу между Granta и более дорогой Lada Vesta. Lada Iskra будет продаваться одновременно с Granta, но Granta планируется снять с производства после 2026-2027 годов.Новая модель будет оснащена восьмиклапанным бензиновым двигателем, а также будет возможность выбрать из двух коробок передач. В "начальных" версиях автомобиля будет установлен атмосферный двигатель мощностью 90 л.с., а в старших версиях - доступна шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.
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россия, lada iskra, цены, авто
РОССИЯ, Lada Iskra, цены, Авто
11:11 05.06.2024 (обновлено: 11:36 05.06.2024)
 
Стала известна примерная цена на Lada Iskra

"Автостат": цена Lada Iskra составит от 1,5 миллиона рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 5 июн – ПРАЙМ. Стоимость новой модели Lada Iskra превысит стоимость Lada Granta и обойдется в 1,5 миллиона рублей, говорится в материале "Автостата".
"Несмотря на то, что стоимость Lada Iskra будет выше ценника Lada Granta (по моему мнению, от 1,5 млн рублей), можно ожидать, что новинка сможет занять свою нишу на авторынке России", — заявил порталу руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.
По его словам, новинка будет больше по размерам, чем Granta, и займет промежуточную нишу между Granta и более дорогой Lada Vesta. Lada Iskra будет продаваться одновременно с Granta, но Granta планируется снять с производства после 2026-2027 годов.
Новая модель будет оснащена восьмиклапанным бензиновым двигателем, а также будет возможность выбрать из двух коробок передач. В "начальных" версиях автомобиля будет установлен атмосферный двигатель мощностью 90 л.с., а в старших версиях - доступна шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор.
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РОССИЯLada IskraценыАвто
 
 
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