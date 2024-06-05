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Просто "огонь". Раскрыты подробности о новой Lada

Просто "огонь". Раскрыты подробности о новой Lada - 05.06.2024, ПРАЙМ

Просто "огонь". Раскрыты подробности о новой Lada

Новая расцветка машин АвтоВАЗа, в которую окрасили премьерную Lada Iskra, получила название "огонь", сообщил портал Autonews.ru. Отмечается, что данный цвет... | 05.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-05T16:44+0300

2024-06-05T16:44+0300

2024-06-05T17:11+0300

экономика

авто

автоваз

lada iskra

пмэф-2024

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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Новая расцветка машин АвтоВАЗа, в которую окрасили премьерную Lada Iskra, получила название "огонь", сообщил портал Autonews.ru. Отмечается, что данный цвет представляет собой темно-красный металлик, который при разном освещении может переходить в малиновый, вишневый или рубиновый оттенки.По данным портала, антироссийские санкции и перебои в поставках пигментов для создания красок вынудили АвтоВАЗ свести цветовую палитру к минимуму и использовать в течение нескольких месяцев самые простые цвета: белый, серый и черный. Исключением из данного правила стала лишь Lada Niva, модели которой имеют и темно-зеленый кузов.

https://1prime.ru/20240605/niva-848833071.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, автоваз, lada iskra, пмэф-2024