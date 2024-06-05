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Просто "огонь". Раскрыты подробности о новой Lada - 05.06.2024, ПРАЙМ
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Просто "огонь". Раскрыты подробности о новой Lada
Просто "огонь". Раскрыты подробности о новой Lada - 05.06.2024, ПРАЙМ
Просто "огонь". Раскрыты подробности о новой Lada
Новая расцветка машин АвтоВАЗа, в которую окрасили премьерную Lada Iskra, получила название "огонь", сообщил портал Autonews.ru. Отмечается, что данный цвет... | 05.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-05T16:44+0300
2024-06-05T17:11+0300
экономика
авто
автоваз
lada iskra
пмэф-2024
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Новая расцветка машин АвтоВАЗа, в которую окрасили премьерную Lada Iskra, получила название "огонь", сообщил портал Autonews.ru. Отмечается, что данный цвет представляет собой темно-красный металлик, который при разном освещении может переходить в малиновый, вишневый или рубиновый оттенки.По данным портала, антироссийские санкции и перебои в поставках пигментов для создания красок вынудили АвтоВАЗ свести цветовую палитру к минимуму и использовать в течение нескольких месяцев самые простые цвета: белый, серый и черный. Исключением из данного правила стала лишь Lada Niva, модели которой имеют и темно-зеленый кузов.
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авто, автоваз, lada iskra, пмэф-2024
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Lada Iskra, ПМЭФ-2024
16:44 05.06.2024 (обновлено: 17:11 05.06.2024)
 
Просто "огонь". Раскрыты подробности о новой Lada

Autonews.ru: новый цвет для Lada Iskra получил название "огонь"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Новая расцветка машин АвтоВАЗа, в которую окрасили премьерную Lada Iskra, получила название "огонь", сообщил портал Autonews.ru.

Отмечается, что данный цвет представляет собой темно-красный металлик, который при разном освещении может переходить в малиновый, вишневый или рубиновый оттенки.

По данным портала, антироссийские санкции и перебои в поставках пигментов для создания красок вынудили АвтоВАЗ свести цветовую палитру к минимуму и использовать в течение нескольких месяцев самые простые цвета: белый, серый и черный. Исключением из данного правила стала лишь Lada Niva, модели которой имеют и темно-зеленый кузов.
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
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ЭкономикаАвтоАвтоВАЗLada IskraПМЭФ-2024
 
 
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