Просто "огонь". Раскрыты подробности о новой Lada
Autonews.ru: новый цвет для Lada Iskra получил название "огонь"
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Новая расцветка машин АвтоВАЗа, в которую окрасили премьерную Lada Iskra, получила название "огонь", сообщил портал Autonews.ru.
Отмечается, что данный цвет представляет собой темно-красный металлик, который при разном освещении может переходить в малиновый, вишневый или рубиновый оттенки.
По данным портала, антироссийские санкции и перебои в поставках пигментов для создания красок вынудили АвтоВАЗ свести цветовую палитру к минимуму и использовать в течение нескольких месяцев самые простые цвета: белый, серый и черный. Исключением из данного правила стала лишь Lada Niva, модели которой имеют и темно-зеленый кузов.
Отмечается, что данный цвет представляет собой темно-красный металлик, который при разном освещении может переходить в малиновый, вишневый или рубиновый оттенки.
По данным портала, антироссийские санкции и перебои в поставках пигментов для создания красок вынудили АвтоВАЗ свести цветовую палитру к минимуму и использовать в течение нескольких месяцев самые простые цвета: белый, серый и черный. Исключением из данного правила стала лишь Lada Niva, модели которой имеют и темно-зеленый кузов.