https://1prime.ru/20240606/bayden-848913905.html

Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю

Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю - 06.06.2024, ПРАЙМ

Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю

Вашингтон не санкционирует использование американского оружия для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:36+0300

2024-06-06T14:36+0300

2024-06-06T14:39+0300

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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не санкционирует использование американского оружия для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден."Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км - ред.) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", — об этом президент сообщил в беседе с ABC News.Он подчеркнул, что американское оружие разрешено использовать только вблизи украинской границы для атак на конкретные цели на другой стороне.Ранее российский президент Владимир Путин предупредил представителей стран НАТО о последствиях, если Украине будет позволено атаковать российскую территорию с помощью переданных ими ракетных комплексов.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти принимают необходимые контрмеры и готовятся к любым возможным ударам по российской территории.

https://1prime.ru/20240604/kapitulyatsiya-848823617.html

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россия, сша, украина, ракетные удары