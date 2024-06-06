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Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю - 06.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240606/bayden-848913905.html
Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю
Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю - 06.06.2024, ПРАЙМ
Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю
Вашингтон не санкционирует использование американского оружия для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:36+0300
2024-06-06T14:39+0300
спецоперация на украине
россия
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ракетные удары
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не санкционирует использование американского оружия для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден."Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км - ред.) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", — об этом президент сообщил в беседе с ABC News.Он подчеркнул, что американское оружие разрешено использовать только вблизи украинской границы для атак на конкретные цели на другой стороне.Ранее российский президент Владимир Путин предупредил представителей стран НАТО о последствиях, если Украине будет позволено атаковать российскую территорию с помощью переданных ими ракетных комплексов.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти принимают необходимые контрмеры и готовятся к любым возможным ударам по российской территории.
https://1prime.ru/20240604/kapitulyatsiya-848823617.html
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россия, сша, украина, ракетные удары
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ракетные удары
14:36 06.06.2024 (обновлено: 14:39 06.06.2024)
 
Байден запретил ВСУ бить американским оружием по Москве и Кремлю

Байден: США не намерены разрешать удары ВСУ американским оружием по Москве

© CC BY 2.0 / Maryland GovPicsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© CC BY 2.0 / Maryland GovPics
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ВАШИНГТОН, 6 июн - ПРАЙМ. Вашингтон не санкционирует использование американского оружия для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве и Кремлю, заявил президент США Джо Байден.
"Мы не разрешаем удары на 200 миль (около 322 км - ред.) вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", — об этом президент сообщил в беседе с ABC News.
Он подчеркнул, что американское оружие разрешено использовать только вблизи украинской границы для атак на конкретные цели на другой стороне.
Ранее российский президент Владимир Путин предупредил представителей стран НАТО о последствиях, если Украине будет позволено атаковать российскую территорию с помощью переданных ими ракетных комплексов.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что российские власти принимают необходимые контрмеры и готовятся к любым возможным ударам по российской территории.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНАракетные удары
 
 
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