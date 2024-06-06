https://1prime.ru/20240606/svo-848903352.html
"С огнем играть – огнем гореть". Французы поддержали заявление Путина
"С огнем играть – огнем гореть". Французы поддержали заявление Путина - 06.06.2024, ПРАЙМ
"С огнем играть – огнем гореть". Французы поддержали заявление Путина
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет право передавать оружие регионам, откуда можно наносить "чувствительные удары" по странам-поставщикам... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:11+0300
2024-06-06T12:11+0300
2024-06-06T12:52+0300
вооружения
владимир путин
оружие
комментарии
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет право передавать оружие регионам, откуда можно наносить "чувствительные удары" по странам-поставщикам оружия Украине. Читатели Le Figaro выразили в комментариях уверенность, что провокатором в этой ситуации выступает Евросоюз: "С огнем играть – огнем гореть".Читатели Le Figaro прокомментировали заявление российского лидера в ситуации, когда ряд государств Запада разрешили Вооруженным силам Украины применять поставленное ими оружие для ударов в глубине территории России.Вчера Путин во время продолжительной беседы с главами мировых информагентств, включая французское AFP, заявил: "Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения удара по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять оружие в те регионы мира, где будут наноситься чувствительные удары по объектам тех стран, которые делают это в отношение России".Французов, как минимум тех, ко читает Le Figaro, это заявление, судя по всему, впечатлило.Так, комментатор с ником Pauline Taillandier выступил с апокалиптическим предсказанием: "Если мы будем продолжать провоцировать русских и пытаться убеждать себя в том, что они хотят нас завоевать, начнут происходить всякие штуки..."Другой, возможно, более оптимистичный комментатор - Alex Madrid – дал совет президенту Пятой республики: "Пусть уже Макрон прекращает его дразнить".А анонимный пользователь метко использовал фразеологизм: "С огнем играть – огнем гореть".Кратко и точно выразился и комментатор с ником al core: "Это и называется взаимностью".Пользователь Bisounours, в свою очередь, оставил комментарий, претендующий на аналитическую выкладку: "Поставки Россией высокотехничного и дальнобойного оружия, чтобы отомстить Западу, представляют реальную опасность. Последние два года все внимание было приковано к Украине, а тем временем русские наводят свои порядки во множестве африканских стран".
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владимир путин, оружие, комментарии
Вооружения, Владимир Путин, оружие, комментарии
"С огнем играть – огнем гореть". Французы поддержали заявление Путина
Читатели Le Figaro поддержали заявление Путина о праве России вооружать третьи страны
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет право передавать оружие регионам, откуда можно наносить "чувствительные удары" по странам-поставщикам оружия Украине. Читатели Le Figaro
выразили в комментариях уверенность, что провокатором в этой ситуации выступает Евросоюз: "С огнем играть – огнем гореть".
Читатели Le Figaro прокомментировали заявление российского лидера в ситуации, когда ряд государств Запада разрешили Вооруженным силам Украины применять поставленное ими оружие для ударов в глубине территории России.
Вчера Путин во время продолжительной беседы с главами мировых информагентств, включая французское AFP, заявил: "Если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения удара по нашей территории и создания проблем для нас, то почему у нас нет права поставлять оружие в те регионы мира, где будут наноситься чувствительные удары по объектам тех стран, которые делают это в отношение России".
Французов, как минимум тех, ко читает Le Figaro, это заявление, судя по всему, впечатлило.
"Ракеты НАТО и ввод войск". Во Франции сделали предупреждение о России
Так, комментатор с ником Pauline Taillandier выступил с апокалиптическим предсказанием: "Если мы будем продолжать провоцировать русских и пытаться убеждать себя в том, что они хотят нас завоевать, начнут происходить всякие штуки..."
Другой, возможно, более оптимистичный комментатор - Alex Madrid – дал совет президенту Пятой республики: "Пусть уже Макрон прекращает его дразнить".
А анонимный пользователь метко использовал фразеологизм: "С огнем играть – огнем гореть".
Кратко и точно выразился и комментатор с ником al core: "Это и называется взаимностью".
Пользователь Bisounours, в свою очередь, оставил комментарий, претендующий на аналитическую выкладку: "Поставки Россией высокотехничного и дальнобойного оружия, чтобы отомстить Западу, представляют реальную опасность. Последние два года все внимание было приковано к Украине, а тем временем русские наводят свои порядки во множестве африканских стран".