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Путин прояснил позицию по поставкам другим странам дальнобойного оружия

Путин прояснил позицию по поставкам другим странам дальнобойного оружия - 07.06.2024, ПРАЙМ

Путин прояснил позицию по поставкам другим странам дальнобойного оружия

Нельзя сказать, что Россия завтра начнет поставлять дальнобойное оружие другим государствам, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания... | 07.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-07T18:52+0300

2024-06-07T18:52+0300

2024-06-07T18:52+0300

спецоперация на украине

оружие

владимир путин

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - ПРАЙМ. Нельзя сказать, что Россия завтра начнет поставлять дальнобойное оружие другим государствам, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2024.. "Мы пока не поставляем (оружие - ред.), пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе военного характера со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей российской территории", - объяснил глава государства.По его словам, если недружественные страны снабжают Киев оружием и призывают бить им по российской территории, то это не значит, что у Москвы нет права ответить аналогично."Если они поставляют в зону боевых действий и призывают использовать по нашей территории это оружие, почему же мы тогда не имеем права делать то же самое, зеркально на это отвечать", - сказал Путин.При этом президент признал, что не готов заявить, что Россия на такой шаг пойдет сразу."Сказать, что мы завтра будем это делать, я тоже не готов. В любом случае любая такая поставка сопряжена с целым рядом обстоятельств, которые так или иначе влияют на определенные регионы мира, и мы должны, конечно, об этом подумать" - подчеркнул российский лидер.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/svo-848903352.html

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оружие, владимир путин, пмэф-2024