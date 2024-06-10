https://1prime.ru/20240610/drony-849028404.html

Рогозин раскритиковал "повсеместную дрономанию" среди оборонщиков

Рогозин раскритиковал "повсеместную дрономанию" среди оборонщиков - 10.06.2024, ПРАЙМ

Рогозин раскритиковал "повсеместную дрономанию" среди оборонщиков

Повсеместная "дрономания" среди российских оборонщиков создает хаос в организации бесперебойного производства беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T12:01+0300

2024-06-10T12:01+0300

2024-06-10T12:01+0300

спецоперация на украине

сво

оружие

дроны

fpv-дроны

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Повсеместная "дрономания" среди российских оборонщиков создает хаос в организации бесперебойного производства беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале написал сенатор от Запорожской области и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все. А это значит, что опять никто, - написал Рогозин. Он пояснил свою мысль: сейчас одной проблемой загружены слишком многие разработчики, а следовало бы выбрать несколько центров компетенций, добиваясь импортозамещения, снижения издержек и конечной цены."Однако хочу дрономанов разочаровать: эту войну выиграют не дроны, а люди, которые овладевают инновациями", - написал Рогозин. Беспилотники, по его словам, никогда не заменят артиллерию, только комплексное применение разных видов вооружений и дальнобойное ракетное оружие – вот то, что действительно сможет переломить ход спецоперации.В июне 2023 года кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. По планам, в стране будут производить более 32 тысяч беспилотных авиасистем (БАС) в год, что в три раза больше текущего объема производства. Президент Владимир Путин говорил, что объем инвестиций в производство БПЛА могут достичь триллиона рублей.

https://1prime.ru/20221222/839259634.html

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сво, оружие, дроны, fpv-дроны, дмитрий рогозин