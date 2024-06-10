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Рогозин раскритиковал "повсеместную дрономанию" среди оборонщиков - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Рогозин раскритиковал "повсеместную дрономанию" среди оборонщиков
Рогозин раскритиковал "повсеместную дрономанию" среди оборонщиков - 10.06.2024, ПРАЙМ
Рогозин раскритиковал "повсеместную дрономанию" среди оборонщиков
Повсеместная "дрономания" среди российских оборонщиков создает хаос в организации бесперебойного производства беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:01+0300
2024-06-10T12:01+0300
спецоперация на украине
сво
оружие
дроны
fpv-дроны
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Повсеместная "дрономания" среди российских оборонщиков создает хаос в организации бесперебойного производства беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале написал сенатор от Запорожской области и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все. А это значит, что опять никто, - написал Рогозин. Он пояснил свою мысль: сейчас одной проблемой загружены слишком многие разработчики, а следовало бы выбрать несколько центров компетенций, добиваясь импортозамещения, снижения издержек и конечной цены."Однако хочу дрономанов разочаровать: эту войну выиграют не дроны, а люди, которые овладевают инновациями", - написал Рогозин. Беспилотники, по его словам, никогда не заменят артиллерию, только комплексное применение разных видов вооружений и дальнобойное ракетное оружие – вот то, что действительно сможет переломить ход спецоперации.В июне 2023 года кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. По планам, в стране будут производить более 32 тысяч беспилотных авиасистем (БАС) в год, что в три раза больше текущего объема производства. Президент Владимир Путин говорил, что объем инвестиций в производство БПЛА могут достичь триллиона рублей.
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сво, оружие, дроны, fpv-дроны, дмитрий рогозин
Спецоперация на Украине, СВО, оружие, дроны, FPV-дроны, Дмитрий Рогозин
12:01 10.06.2024
 
Рогозин раскритиковал "повсеместную дрономанию" среди оборонщиков

Рогозин: повсеместная "дрономания" среди российских оборонщиков создает хаос

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Повсеместная "дрономания" среди российских оборонщиков создает хаос в организации бесперебойного производства беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале написал сенатор от Запорожской области и бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все. А это значит, что опять никто, - написал Рогозин. Он пояснил свою мысль: сейчас одной проблемой загружены слишком многие разработчики, а следовало бы выбрать несколько центров компетенций, добиваясь импортозамещения, снижения издержек и конечной цены.

"Однако хочу дрономанов разочаровать: эту войну выиграют не дроны, а люди, которые овладевают инновациями", - написал Рогозин. Беспилотники, по его словам, никогда не заменят артиллерию, только комплексное применение разных видов вооружений и дальнобойное ракетное оружие – вот то, что действительно сможет переломить ход спецоперации.
В июне 2023 года кабмин утвердил стратегию развития беспилотной авиации в России до 2030 года. По планам, в стране будут производить более 32 тысяч беспилотных авиасистем (БАС) в год, что в три раза больше текущего объема производства. Президент Владимир Путин говорил, что объем инвестиций в производство БПЛА могут достичь триллиона рублей.
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