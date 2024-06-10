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В Финляндии обвинили Lada Iskra в копировании Renault

В Финляндии обвинили Lada Iskra в копировании Renault - 10.06.2024, ПРАЙМ

В Финляндии обвинили Lada Iskra в копировании Renault

Эксперты Tekniikan Maailma (один из ведущих автомобильных журналов, издающийся в Хельсинки) утверждают, что Lada Iskra создана на базовой конструкции CMF-B... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T13:46+0300

2024-06-10T13:46+0300

2024-06-10T13:46+0300

спрос на легковые авто

авто

lada iskra

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Эксперты Tekniikan Maailma (один из ведущих автомобильных журналов, издающийся в Хельсинки) утверждают, что Lada Iskra создана на базовой конструкции CMF-B группы Renault. На публикацию обратило внимание издание "Деловой Петербург". По данным ТМ, чертежи и другие проектные материалы могли быть заимствованы. На практике многие технические решения Lada Iskra полностью совместимы, особенно с хэтчбеком Dacia Logan прошлых лет. Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком. АвтоВАЗ рассчитывает выйти на объем продаж 70-100 тысяч автомобилей Lada Iskra в РФ в первые годы запуска новинки.

https://1prime.ru/20240605/ladaiskra-848863286.html

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спрос на легковые авто, авто, lada iskra, автоваз, финляндия, renault