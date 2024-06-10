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В Финляндии обвинили Lada Iskra в копировании Renault - 10.06.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии обвинили Lada Iskra в копировании Renault
В Финляндии обвинили Lada Iskra в копировании Renault - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Финляндии обвинили Lada Iskra в копировании Renault
Эксперты Tekniikan Maailma (один из ведущих автомобильных журналов, издающийся в Хельсинки) утверждают, что Lada Iskra создана на базовой конструкции CMF-B... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T13:46+0300
2024-06-10T13:46+0300
спрос на легковые авто
авто
lada iskra
автоваз
финляндия
renault
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Эксперты Tekniikan Maailma (один из ведущих автомобильных журналов, издающийся в Хельсинки) утверждают, что Lada Iskra создана на базовой конструкции CMF-B группы Renault. На публикацию обратило внимание издание "Деловой Петербург". По данным ТМ, чертежи и другие проектные материалы могли быть заимствованы. На практике многие технические решения Lada Iskra полностью совместимы, особенно с хэтчбеком Dacia Logan прошлых лет. Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком. АвтоВАЗ рассчитывает выйти на объем продаж 70-100 тысяч автомобилей Lada Iskra в РФ в первые годы запуска новинки.
https://1prime.ru/20240605/ladaiskra-848863286.html
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спрос на легковые авто, авто, lada iskra, автоваз, финляндия, renault
спрос на легковые авто, Авто, Lada Iskra, АвтоВАЗ, ФИНЛЯНДИЯ, Renault
13:46 10.06.2024
 
В Финляндии обвинили Lada Iskra в копировании Renault

ДП: в Финляндии обвинили Lada Iskra в копировании Renault

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Эксперты Tekniikan Maailma (один из ведущих автомобильных журналов, издающийся в Хельсинки) утверждают, что Lada Iskra создана на базовой конструкции CMF-B группы Renault. На публикацию обратило внимание издание "Деловой Петербург".
По данным ТМ, чертежи и другие проектные материалы могли быть заимствованы. На практике многие технические решения Lada Iskra полностью совместимы, особенно с хэтчбеком Dacia Logan прошлых лет.
Стоимость новой Lada Iskra в самой бюджетной комплектации сейчас оценивается в 1-1,2 миллиона рублей, она может быть скорректирована в соответствии с рынком. АвтоВАЗ рассчитывает выйти на объем продаж 70-100 тысяч автомобилей Lada Iskra в РФ в первые годы запуска новинки.
ПМЭФ-2024. Презентация новой модели Lada Iskra - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2024
Глава "АвтоВАЗа" раскрыл стоимость самой бюджетной Lada Iskra
5 июня, 17:08
 
спрос на легковые автоАвтоLada IskraАвтоВАЗФИНЛЯНДИЯRenault
 
 
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