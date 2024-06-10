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Владелец автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Владелец автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют
Владелец автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют - 10.06.2024, ПРАЙМ
Владелец автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют
В эпоху экономии ржавчина появляется даже на считавшихся надежными японских и немецких авто. Владелец кузовного автосервиса рассказал в порталу njcar.ru, почему | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T13:28+0300
2024-06-10T13:28+0300
авто
спрос на легковые авто
ржавчина
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В эпоху экономии ржавчина появляется даже на считавшихся надежными японских и немецких авто. Владелец кузовного автосервиса рассказал в порталу njcar.ru, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях.Одна из причин - требования безопасности, но для не водителей, а для пешеходов. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо не менее важна и другая причина - маркетологи давно рассчитали "правильный" жизненный цикл машин. Если раньше автомобиль служил владельцу почти два десятилетия, то теперь их меняют раз в пять лет. Автогигантам просто невыгодно делать долговечные кузова.Ранее автомеханик назвал машины, ремонт которых может длиться полгода. Запчасти для ремонта двигателя или коробки передач на автомобили американских и европейских - Audi, Mercedes-Benz, Buick, Alfa Romeo, Porsche - сейчас практически нельзя купить сразу. Но это проблема не только ушедших брендов. С китайским автопромом ситуация не многим проще – нужные детали для Changan, FAW и BAW тоже приходится ждать месяцами.
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авто, спрос на легковые авто, ржавчина
Авто, спрос на легковые авто, ржавчина
13:28 10.06.2024
 
Владелец автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют

njcar.ru: современные машины быстро ржавеют по трем причинам

© fotolia.com / Diezer #Утилизация автомобилей
#Утилизация автомобилей - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© fotolia.com / Diezer
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В эпоху экономии ржавчина появляется даже на считавшихся надежными японских и немецких авто. Владелец кузовного автосервиса рассказал в порталу njcar.ru, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях.
Одна из причин - требования безопасности, но для не водителей, а для пешеходов. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.
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Но не менее важна и другая причина - маркетологи давно рассчитали "правильный" жизненный цикл машин. Если раньше автомобиль служил владельцу почти два десятилетия, то теперь их меняют раз в пять лет. Автогигантам просто невыгодно делать долговечные кузова.
Ранее автомеханик назвал машины, ремонт которых может длиться полгода. Запчасти для ремонта двигателя или коробки передач на автомобили американских и европейских - Audi, Mercedes-Benz, Buick, Alfa Romeo, Porsche - сейчас практически нельзя купить сразу. Но это проблема не только ушедших брендов. С китайским автопромом ситуация не многим проще – нужные детали для Changan, FAW и BAW тоже приходится ждать месяцами.
%Юбилей первого официального дилера Мерседес-Бенц в России - ПРАЙМ, 1920, 12.04.2024
Автомеханик назвал машины, ремонт которых может длиться полгода
12 апреля, 11:02
 
Автоспрос на легковые авторжавчина
 
 
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