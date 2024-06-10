Владелец автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют
njcar.ru: современные машины быстро ржавеют по трем причинам
© fotolia.com / Diezer #Утилизация автомобилей
© fotolia.com / Diezer
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В эпоху экономии ржавчина появляется даже на считавшихся надежными японских и немецких авто. Владелец кузовного автосервиса рассказал в порталу njcar.ru, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях.
Одна из причин - требования безопасности, но для не водителей, а для пешеходов. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.
Но не менее важна и другая причина - маркетологи давно рассчитали "правильный" жизненный цикл машин. Если раньше автомобиль служил владельцу почти два десятилетия, то теперь их меняют раз в пять лет. Автогигантам просто невыгодно делать долговечные кузова.
Ранее автомеханик назвал машины, ремонт которых может длиться полгода. Запчасти для ремонта двигателя или коробки передач на автомобили американских и европейских - Audi, Mercedes-Benz, Buick, Alfa Romeo, Porsche - сейчас практически нельзя купить сразу. Но это проблема не только ушедших брендов. С китайским автопромом ситуация не многим проще – нужные детали для Changan, FAW и BAW тоже приходится ждать месяцами.