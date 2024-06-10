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Владелец автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют

Владелец автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют - 10.06.2024, ПРАЙМ

Владелец автосервиса объяснил, почему современные машины быстро ржавеют

В эпоху экономии ржавчина появляется даже на считавшихся надежными японских и немецких авто. Владелец кузовного автосервиса рассказал в порталу njcar.ru, почему | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T13:28+0300

2024-06-10T13:28+0300

2024-06-10T13:28+0300

авто

спрос на легковые авто

ржавчина

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В эпоху экономии ржавчина появляется даже на считавшихся надежными японских и немецких авто. Владелец кузовного автосервиса рассказал в порталу njcar.ru, почему железо на современных машинах служит меньше, чем на старых моделях.Одна из причин - требования безопасности, но для не водителей, а для пешеходов. Теперь металл капота специально разрабатывается так, чтобы при наезде на человека он смялся, предотвращая серьезные травмы, отмечает собеседник портала. Еще одна важная особенность - в кузовах старых машин меньше скрытых полостей. В современных их больше, там скапливается грязь, что вызывает коррозию.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеНо не менее важна и другая причина - маркетологи давно рассчитали "правильный" жизненный цикл машин. Если раньше автомобиль служил владельцу почти два десятилетия, то теперь их меняют раз в пять лет. Автогигантам просто невыгодно делать долговечные кузова.Ранее автомеханик назвал машины, ремонт которых может длиться полгода. Запчасти для ремонта двигателя или коробки передач на автомобили американских и европейских - Audi, Mercedes-Benz, Buick, Alfa Romeo, Porsche - сейчас практически нельзя купить сразу. Но это проблема не только ушедших брендов. С китайским автопромом ситуация не многим проще – нужные детали для Changan, FAW и BAW тоже приходится ждать месяцами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, ржавчина