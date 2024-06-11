https://1prime.ru/20240611/natsbatalon-849050275.html

США решили больше не запрещать поставки оружия украинским нацбатальонам

США решили больше не запрещать поставки оружия украинским нацбатальонам - 11.06.2024, ПРАЙМ

США решили больше не запрещать поставки оружия украинским нацбатальонам

Власти Соединенных Штатов сняли ограничения на поставки оружия украинскому нацбатальону "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T07:14+0300

2024-06-11T07:14+0300

2024-06-11T07:15+0300

спецоперация на украине

сша

оружие

украина

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов сняли ограничения на поставки оружия украинскому нацбатальону "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом пишет Washington Post , ссылаясь на данные госдепартамента. "Украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом", - передает Washington Post заявление госдепартамента. Согласно американским законам, оказание военной помощи зарубежным подразделениям, замеченным в тяжких нарушениях прав человека, запрещается.Однако, как отметили в госдепе, "никаких свидетельств" о такого рода преступлений не найдено. При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался сообщить, когда конкретно был снят указанный запрет и получили ли боевики "Азова"* оружие из США.*Террористическая организация, запрещена в РФ

https://1prime.ru/20240605/vsu-848873909.html

сша

украина

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сша, оружие, украина