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США решили больше не запрещать поставки оружия украинским нацбатальонам
США решили больше не запрещать поставки оружия украинским нацбатальонам - 11.06.2024, ПРАЙМ
США решили больше не запрещать поставки оружия украинским нацбатальонам
Власти Соединенных Штатов сняли ограничения на поставки оружия украинскому нацбатальону "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T07:14+0300
2024-06-11T07:14+0300
2024-06-11T07:15+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов сняли ограничения на поставки оружия украинскому нацбатальону "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом пишет Washington Post , ссылаясь на данные госдепартамента. "Украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом", - передает Washington Post заявление госдепартамента. Согласно американским законам, оказание военной помощи зарубежным подразделениям, замеченным в тяжких нарушениях прав человека, запрещается.Однако, как отметили в госдепе, "никаких свидетельств" о такого рода преступлений не найдено. При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался сообщить, когда конкретно был снят указанный запрет и получили ли боевики "Азова"* оружие из США.*Террористическая организация, запрещена в РФ
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сша, оружие, украина
Спецоперация на Украине, США, оружие, УКРАИНА
США решили больше не запрещать поставки оружия украинским нацбатальонам
WP: США сняли запрет на поставки оружия украинскому нацбатальону "Азов"*
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов сняли ограничения на поставки оружия украинскому нацбатальону "Азов"* (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом пишет Washington Post , ссылаясь на данные госдепартамента.
"Украинская 12-я бригада специального назначения "Азов"* прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную госдепартаментом", - передает Washington Post заявление госдепартамента.
Согласно американским законам, оказание военной помощи зарубежным подразделениям, замеченным в тяжких нарушениях прав человека, запрещается.
Киев недавно применил оружие США для ударов по России, пишет AP
Однако, как отметили в госдепе, "никаких свидетельств" о такого рода преступлений не найдено. При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался сообщить, когда конкретно был снят указанный запрет и получили ли боевики "Азова"* оружие из США.
*Террористическая организация, запрещена в РФ