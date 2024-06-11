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СМИ: Байдена просят позволить Киеву бить не только по районам близ Харькова - 11.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240611/udary-849061745.html
СМИ: Байдена просят позволить Киеву бить не только по районам близ Харькова
СМИ: Байдена просят позволить Киеву бить не только по районам близ Харькова - 11.06.2024, ПРАЙМ
СМИ: Байдена просят позволить Киеву бить не только по районам близ Харькова
Президента США Джо Байден убеждают позволить Киеву наносить удары не только по территории рядом с Харьковом, передает Politico. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:03+0300
2024-06-11T12:08+0300
сша
россия
джо байден
спецоперация на украине
удары по территории россии
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президента США Джо Байден убеждают позволить Киеву наносить удары не только по территории рядом с Харьковом, передает Politico."Конгрессмен Майкл Маккол агитирует Байдена позволить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по другим частям России, помимо территории РФ около Харьковской области", — говорится в тексте издания.Согласно газете, Маккол направил Байдену письмо, в котором ссылается на жалобы украинского президента Зеленского и указывает на непродуктивность действующего запрета США на использование определенных видов оружия.Он утверждает, что это ограничение противоречит намерениям Конгресса США и должно быть пересмотрено. Маккол также просит Байдена предоставить Украине запрошенную разведывательную информацию. По его мнению, удары могут быть нанесены по российским объектам, поддерживающим наступление, а также по аэродромам с российскими самолетами.Ранее 28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако уже 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова.
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сша, россия, джо байден, удары по территории россии
США, РОССИЯ, Джо Байден, Спецоперация на Украине, удары по территории России
12:03 11.06.2024 (обновлено: 12:08 11.06.2024)
 
СМИ: Байдена просят позволить Киеву бить не только по районам близ Харькова

Politico: конгресс просит позволить Киеву бить не только по районам близ Харькова

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президента США Джо Байден убеждают позволить Киеву наносить удары не только по территории рядом с Харьковом, передает Politico.
"Конгрессмен Майкл Маккол агитирует Байдена позволить Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по другим частям России, помимо территории РФ около Харьковской области", — говорится в тексте издания.
Согласно газете, Маккол направил Байдену письмо, в котором ссылается на жалобы украинского президента Зеленского и указывает на непродуктивность действующего запрета США на использование определенных видов оружия.
Он утверждает, что это ограничение противоречит намерениям Конгресса США и должно быть пересмотрено. Маккол также просит Байдена предоставить Украине запрошенную разведывательную информацию. По его мнению, удары могут быть нанесены по российским объектам, поддерживающим наступление, а также по аэродромам с российскими самолетами.
Ранее 28 мая Госдепартамент США подчеркнул, что запрет на применение американского оружия для ударов по России остается в силе. Однако уже 31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил, что Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
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Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯДжо Байденудары по территории России
 
 
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