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Страны ОЭСР в апреле нарастили запасы нефти
Страны ОЭСР в апреле нарастили запасы нефти - 11.06.2024, ПРАЙМ
Страны ОЭСР в апреле нарастили запасы нефти
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле выросли на 16,6 миллиона баррелей,... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:37+0300
2024-06-11T14:37+0300
2024-06-11T14:37+0300
энергетика
нефть
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запасы нефти
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле выросли на 16,6 миллиона баррелей, составив 2,773 миллиарда баррелей и оказавшись на 110 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). "Предварительные данные за апрель 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР увеличились на 16,6 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2773 миллиона баррелей, они были на 49 миллионов баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 110 миллионов баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 154 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015–2019 годы", - сообщается в докладе. В том числе запасы нефти составили 1,376 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,396 миллиарда. Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР. Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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нефть, оэср, запасы нефти
Энергетика, Нефть, ОЭСР, запасы нефти
Страны ОЭСР в апреле нарастили запасы нефти
ОПЕК: нефтяные запасы в странах ОЭСР в апреле выросли, но ниже средних за 5 лет
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле выросли на 16,6 миллиона баррелей, составив 2,773 миллиарда баррелей и оказавшись на 110 миллионов баррелей меньше среднего пятилетнего уровня, говорится в ежемесячном докладе Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
"Предварительные данные за апрель 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти (и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР увеличились на 16,6 миллиона баррелей по сравнению с предшествовавшим месяцем. Составляя 2773 миллиона баррелей, они были на 49 миллионов баррелей ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 110 миллионов баррелей ниже среднего показателя за пять лет и на 154 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2015–2019 годы", - сообщается в докладе.
В том числе запасы нефти составили 1,376 миллиарда баррелей, а нефтепродуктов - 1,396 миллиарда.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015–2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
Добыча нефти ОПЕК+ снизилась в мае