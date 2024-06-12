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Промышленные запасы нефти в ОЭСР выросли впервые с октября 2023 года
Промышленные запасы нефти в ОЭСР выросли впервые с октября 2023 года - 12.06.2024, ПРАЙМ
Промышленные запасы нефти в ОЭСР выросли впервые с октября 2023 года
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле впервые с октября выросли – на 32,1 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе... | 12.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-12T13:29+0300
2024-06-12T13:29+0300
2024-06-12T13:29+0300
энергетика
нефть
оэср
запасы нефти
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МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле впервые с октября выросли – на 32,1 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР выросли на 32,1 миллиона баррелей, что стало первым месячным ростом с октября", – говорится в докладе. Отмечается, что предварительные данные указывают на дальнейшее увеличение запасов на 48,2 миллиона баррелей в мае.
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нефть, оэср, запасы нефти
Энергетика, Нефть, ОЭСР, запасы нефти
Промышленные запасы нефти в ОЭСР выросли впервые с октября 2023 года
Промышленные запасы нефти в ОЭСР показали рост с октября на 32,1 млн баррелей
МОСКВА, 12 июн - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в апреле впервые с октября выросли – на 32,1 миллиона баррелей, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов – ред.) в странах ОЭСР выросли на 32,1 миллиона баррелей, что стало первым месячным ростом с октября", – говорится в докладе.
Отмечается, что предварительные данные указывают на дальнейшее увеличение запасов на 48,2 миллиона баррелей в мае.
Спрос на нефть в мире достигнет пика к 2029 году, считают в МЭА