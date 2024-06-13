Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, как Эр-Рияд может ослабить доллар - 13.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240613/dollar-849155199.html
Эксперт рассказал, как Эр-Рияд может ослабить доллар
Эксперт рассказал, как Эр-Рияд может ослабить доллар - 13.06.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как Эр-Рияд может ослабить доллар
Истечение срока соглашения между Саудовской Аравией и США об использовании долларов для установки цен на экспортируемую нефть может ослабить американскую валюту | 13.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-13T22:42+0300
2024-06-13T22:42+0300
экономика
эр-рияд
доллар
нефть
стоимость
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_0:206:3071:1933_1920x0_80_0_0_e2f3b29f18a56249831a02d9e2cf60b6.jpg
ДОХА, 13 июн — ПРАЙМ. Истечение срока соглашения между Саудовской Аравией и США об использовании долларов для установки цен на экспортируемую нефть может ослабить американскую валюту и снизить мировой спрос на доллары, считает эксперт платформы финансового анализа TipRanks Пол Хоффман. Нефтедолларовое соглашение, официально оформленное после нефтяного кризиса 1973 года и прекратившее действовать 9 июня, предусматривало, что Саудовская Аравия будет устанавливать цены на экспортируемую нефть исключительно в долларах США и инвестировать избыточные доходы от нефти в американские казначейские облигации. В свою очередь, США, согласно этой договоренности, обеспечивают королевству военную поддержку и защиту. Требуя продавать нефть в долларах США, это соглашение повысило статус доллара как мировой резервной валюты, что оказало глубокое влияние на американскую экономику. Глобальный спрос на доллары для покупки нефти помог сохранить валюту США сильной, сделав импорт относительно дешевым для американских потребителей. Кроме того, приток иностранного капитала в казначейские облигации США помог поддерживать низкие процентные ставки и устойчивый рынок ценных бумаг. "Доминированию нефтедоллара, возможно, пришел конец, поскольку на нефтяном рынке изменилась расстановка сил из-за развития альтернативных источников энергии. Завершение действия соглашения между США и Саудовской Аравией способно подорвать мировой финансовый порядок. Истечение срока расчета за нефть в долларах может ослабить доллар и, как следствие, финансовые рынки США. Использование других валют для оценки нефти может привести к снижению мирового спроса на доллар, что, в свою очередь, способно привести к росту инфляции, повышению процентных ставок и ослаблению рынка облигаций в США", - отметил Хоффман. "Истечение срока действия нефтедолларового соглашения представляет собой значительный сдвиг в глобальной динамике сил. Это подчеркивает растущее влияние развивающихся экономик и меняющийся энергетический ландшафт. Хотя все последствия этого сдвига еще предстоит увидеть, инвесторы должны осознавать, что на макроуровне глобальный финансовый порядок вступает в новую эру, где доминирование доллара больше не гарантировано", - заключил эксперт.
https://1prime.ru/20240613/valyuta-849152420.html
эр-рияд
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/00/841460025_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e0a65a87025db6aa7510625db84b9dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эр-рияд, доллар, нефть, стоимость
Экономика, Эр-Рияд, доллар, Нефть, стоимость
22:42 13.06.2024
 
Эксперт рассказал, как Эр-Рияд может ослабить доллар

Эксперт Хоффман: доллар ослабнет, если Эр-Рияд не привяжет к нему цены на нефть

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОХА, 13 июн — ПРАЙМ. Истечение срока соглашения между Саудовской Аравией и США об использовании долларов для установки цен на экспортируемую нефть может ослабить американскую валюту и снизить мировой спрос на доллары, считает эксперт платформы финансового анализа TipRanks Пол Хоффман.
Нефтедолларовое соглашение, официально оформленное после нефтяного кризиса 1973 года и прекратившее действовать 9 июня, предусматривало, что Саудовская Аравия будет устанавливать цены на экспортируемую нефть исключительно в долларах США и инвестировать избыточные доходы от нефти в американские казначейские облигации. В свою очередь, США, согласно этой договоренности, обеспечивают королевству военную поддержку и защиту. Требуя продавать нефть в долларах США, это соглашение повысило статус доллара как мировой резервной валюты, что оказало глубокое влияние на американскую экономику. Глобальный спрос на доллары для покупки нефти помог сохранить валюту США сильной, сделав импорт относительно дешевым для американских потребителей. Кроме того, приток иностранного капитала в казначейские облигации США помог поддерживать низкие процентные ставки и устойчивый рынок ценных бумаг.
Доллары США, график - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2024
Доллар США растет после заявлений ФРС и данных по инфляции
19:25
"Доминированию нефтедоллара, возможно, пришел конец, поскольку на нефтяном рынке изменилась расстановка сил из-за развития альтернативных источников энергии. Завершение действия соглашения между США и Саудовской Аравией способно подорвать мировой финансовый порядок. Истечение срока расчета за нефть в долларах может ослабить доллар и, как следствие, финансовые рынки США. Использование других валют для оценки нефти может привести к снижению мирового спроса на доллар, что, в свою очередь, способно привести к росту инфляции, повышению процентных ставок и ослаблению рынка облигаций в США", - отметил Хоффман.
"Истечение срока действия нефтедолларового соглашения представляет собой значительный сдвиг в глобальной динамике сил. Это подчеркивает растущее влияние развивающихся экономик и меняющийся энергетический ландшафт. Хотя все последствия этого сдвига еще предстоит увидеть, инвесторы должны осознавать, что на макроуровне глобальный финансовый порядок вступает в новую эру, где доминирование доллара больше не гарантировано", - заключил эксперт.
 
ЭкономикаЭр-РияддолларНефтьстоимость
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала