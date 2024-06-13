https://1prime.ru/20240613/dollar-849155199.html

Эксперт рассказал, как Эр-Рияд может ослабить доллар

Эксперт рассказал, как Эр-Рияд может ослабить доллар - 13.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как Эр-Рияд может ослабить доллар

Истечение срока соглашения между Саудовской Аравией и США об использовании долларов для установки цен на экспортируемую нефть может ослабить американскую валюту | 13.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-13T22:42+0300

2024-06-13T22:42+0300

2024-06-13T22:42+0300

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ДОХА, 13 июн — ПРАЙМ. Истечение срока соглашения между Саудовской Аравией и США об использовании долларов для установки цен на экспортируемую нефть может ослабить американскую валюту и снизить мировой спрос на доллары, считает эксперт платформы финансового анализа TipRanks Пол Хоффман. Нефтедолларовое соглашение, официально оформленное после нефтяного кризиса 1973 года и прекратившее действовать 9 июня, предусматривало, что Саудовская Аравия будет устанавливать цены на экспортируемую нефть исключительно в долларах США и инвестировать избыточные доходы от нефти в американские казначейские облигации. В свою очередь, США, согласно этой договоренности, обеспечивают королевству военную поддержку и защиту. Требуя продавать нефть в долларах США, это соглашение повысило статус доллара как мировой резервной валюты, что оказало глубокое влияние на американскую экономику. Глобальный спрос на доллары для покупки нефти помог сохранить валюту США сильной, сделав импорт относительно дешевым для американских потребителей. Кроме того, приток иностранного капитала в казначейские облигации США помог поддерживать низкие процентные ставки и устойчивый рынок ценных бумаг. "Доминированию нефтедоллара, возможно, пришел конец, поскольку на нефтяном рынке изменилась расстановка сил из-за развития альтернативных источников энергии. Завершение действия соглашения между США и Саудовской Аравией способно подорвать мировой финансовый порядок. Истечение срока расчета за нефть в долларах может ослабить доллар и, как следствие, финансовые рынки США. Использование других валют для оценки нефти может привести к снижению мирового спроса на доллар, что, в свою очередь, способно привести к росту инфляции, повышению процентных ставок и ослаблению рынка облигаций в США", - отметил Хоффман. "Истечение срока действия нефтедолларового соглашения представляет собой значительный сдвиг в глобальной динамике сил. Это подчеркивает растущее влияние развивающихся экономик и меняющийся энергетический ландшафт. Хотя все последствия этого сдвига еще предстоит увидеть, инвесторы должны осознавать, что на макроуровне глобальный финансовый порядок вступает в новую эру, где доминирование доллара больше не гарантировано", - заключил эксперт.

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эр-рияд, доллар, нефть, стоимость