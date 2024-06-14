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Премиальный автомобиль превратили в печь для пиццы - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Премиальный автомобиль превратили в печь для пиццы
Премиальный автомобиль превратили в печь для пиццы - 14.06.2024, ПРАЙМ
Премиальный автомобиль превратили в печь для пиццы
Премиальный автомобиль Lexus GX превратили в печь для пиццы на колесах, передает издание Daily-Motor.ru. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:17+0300
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авто
lexus
пицца
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Премиальный автомобиль Lexus GX превратили в печь для пиццы на колесах, передает издание Daily-Motor.ru.Отмечается, что сотрудничество японского концерна с производителем бытовой техники Monogram привело к созданию роскошного автомобиля, оснащенного не только духовкой, но и мини-баром и другими улучшениями для "уникального кулинарного опыта".Внутри автомобиля есть места хранения для вина, разделочная доска, встроенные ящики для столовых приборов и мусорное ведро. Также есть задний холодильный ящик и консоль для охлаждения напитков, заметили в издании.Кроме того, багажник внедорожника занимает электрическая духовка. Дополнительные особенности включают подогреваемый пресс для льда, отделку интерьера двухцветной верблюжьей кожей и специальные шильдики и колеса.Тем не менее, это всего лишь концептный автомобиль, а не серийная модель. Увидеть его можно будет на выставке Food &amp; Wine Classic в американском Колорадо.
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авто, lexus, пицца
Авто, Lexus, пицца
17:17 14.06.2024 (обновлено: 17:28 14.06.2024)
 
Премиальный автомобиль превратили в печь для пиццы

Daily-Motor.ru: Lexus GX превратили в печь для пиццы на колесах

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк Lexus LS460 AWD
 Lexus LS460 AWD - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Премиальный автомобиль Lexus GX превратили в печь для пиццы на колесах, передает издание Daily-Motor.ru.
Отмечается, что сотрудничество японского концерна с производителем бытовой техники Monogram привело к созданию роскошного автомобиля, оснащенного не только духовкой, но и мини-баром и другими улучшениями для "уникального кулинарного опыта".
Внутри автомобиля есть места хранения для вина, разделочная доска, встроенные ящики для столовых приборов и мусорное ведро. Также есть задний холодильный ящик и консоль для охлаждения напитков, заметили в издании.
Кроме того, багажник внедорожника занимает электрическая духовка. Дополнительные особенности включают подогреваемый пресс для льда, отделку интерьера двухцветной верблюжьей кожей и специальные шильдики и колеса.
Тем не менее, это всего лишь концептный автомобиль, а не серийная модель. Увидеть его можно будет на выставке Food & Wine Classic в американском Колорадо.
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