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Премиальный автомобиль превратили в печь для пиццы
Премиальный автомобиль превратили в печь для пиццы - 14.06.2024, ПРАЙМ
Премиальный автомобиль превратили в печь для пиццы
Премиальный автомобиль Lexus GX превратили в печь для пиццы на колесах, передает издание Daily-Motor.ru. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:17+0300
2024-06-14T17:17+0300
2024-06-14T17:28+0300
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. Премиальный автомобиль Lexus GX превратили в печь для пиццы на колесах, передает издание Daily-Motor.ru.Отмечается, что сотрудничество японского концерна с производителем бытовой техники Monogram привело к созданию роскошного автомобиля, оснащенного не только духовкой, но и мини-баром и другими улучшениями для "уникального кулинарного опыта".Внутри автомобиля есть места хранения для вина, разделочная доска, встроенные ящики для столовых приборов и мусорное ведро. Также есть задний холодильный ящик и консоль для охлаждения напитков, заметили в издании.Кроме того, багажник внедорожника занимает электрическая духовка. Дополнительные особенности включают подогреваемый пресс для льда, отделку интерьера двухцветной верблюжьей кожей и специальные шильдики и колеса.Тем не менее, это всего лишь концептный автомобиль, а не серийная модель. Увидеть его можно будет на выставке Food & Wine Classic в американском Колорадо.
https://1prime.ru/20240611/avto-849057044.html
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авто, lexus, пицца
Премиальный автомобиль превратили в печь для пиццы
Daily-Motor.ru: Lexus GX превратили в печь для пиццы на колесах
МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ.
Премиальный автомобиль Lexus GX превратили в печь для пиццы на колесах, передает
издание Daily-Motor.ru.
Отмечается, что сотрудничество японского концерна с производителем бытовой техники Monogram привело к созданию роскошного автомобиля, оснащенного не только духовкой, но и мини-баром и другими улучшениями для "уникального кулинарного опыта".
Внутри автомобиля есть места хранения для вина, разделочная доска, встроенные ящики для столовых приборов и мусорное ведро. Также есть задний холодильный ящик и консоль для охлаждения напитков, заметили в издании.
Кроме того, багажник внедорожника занимает электрическая духовка. Дополнительные особенности включают подогреваемый пресс для льда, отделку интерьера двухцветной верблюжьей кожей и специальные шильдики и колеса.
Тем не менее, это всего лишь концептный автомобиль, а не серийная модель. Увидеть его можно будет на выставке Food & Wine Classic в американском Колорадо.
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