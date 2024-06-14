https://1prime.ru/20240614/avto-849192867.html
В Россию вернулся японский премиальный кроссовер
В Россию вернулся японский премиальный кроссовер - 14.06.2024, ПРАЙМ
В Россию вернулся японский премиальный кроссовер
На российский авторынок вернулся японский трехрядный внедорожник Lexus TX, сообщает издание SpeedMe. | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T17:39+0300
2024-06-14T17:39+0300
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МОСКВА. 14 июн - ПРАЙМ. На российский авторынок вернулся японский трехрядный внедорожник Lexus TX, сообщает издание SpeedMe.Отмечается, что внедорожник уже доступен для покупки в одном из московских автосалонов. Стоимость автомобиля составляет 11,39 миллиона рублей.Lexus TX является новой моделью, дебютировавшей в 2023 году, и был разработан специально для североамериканского рынка. Это самый большой пятидверный Lexus в истории марки, длина которого составляет 5,16 метра. Автомобиль по умолчанию оснащен тремя рядами сидений, заметили в издании.В России продается гибридная полноприводная версия Lexus TX 500h F Sport Performance Luxury с двигателем объемом 2,4 литра и электромотором, что обеспечивает суммарную мощность в 371 л.с.У автомобиля также есть различные системы безопасности, в том числе антиблокировочная система (ABS), контроль слепых зон, система предупреждения о столкновении с пешеходами и велосипедами.
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россия, авто, lexus
В Россию вернулся японский премиальный кроссовер
SpeedMe: в Россию вернулся японский трехрядный внедорожник Lexus TX
МОСКВА. 14 июн - ПРАЙМ.
На российский авторынок вернулся японский трехрядный внедорожник Lexus TX, сообщает
издание SpeedMe.
Отмечается, что внедорожник уже доступен для покупки в одном из московских автосалонов. Стоимость автомобиля составляет 11,39 миллиона рублей.
Lexus TX является новой моделью, дебютировавшей в 2023 году, и был разработан специально для североамериканского рынка. Это самый большой пятидверный Lexus в истории марки, длина которого составляет 5,16 метра. Автомобиль по умолчанию оснащен тремя рядами сидений, заметили в издании.
В России продается гибридная полноприводная версия Lexus TX 500h F Sport Performance Luxury с двигателем объемом 2,4 литра и электромотором, что обеспечивает суммарную мощность в 371 л.с.
У автомобиля также есть различные системы безопасности, в том числе антиблокировочная система (ABS), контроль слепых зон, система предупреждения о столкновении с пешеходами и велосипедами.
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