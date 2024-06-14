https://1prime.ru/20240614/avto-849192867.html

В Россию вернулся японский премиальный кроссовер

В Россию вернулся японский премиальный кроссовер - 14.06.2024, ПРАЙМ

В Россию вернулся японский премиальный кроссовер

На российский авторынок вернулся японский трехрядный внедорожник Lexus TX, сообщает издание SpeedMe. | 14.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-14T17:39+0300

2024-06-14T17:39+0300

2024-06-14T17:51+0300

россия

авто

lexus

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МОСКВА. 14 июн - ПРАЙМ. На российский авторынок вернулся японский трехрядный внедорожник Lexus TX, сообщает издание SpeedMe.Отмечается, что внедорожник уже доступен для покупки в одном из московских автосалонов. Стоимость автомобиля составляет 11,39 миллиона рублей.Lexus TX является новой моделью, дебютировавшей в 2023 году, и был разработан специально для североамериканского рынка. Это самый большой пятидверный Lexus в истории марки, длина которого составляет 5,16 метра. Автомобиль по умолчанию оснащен тремя рядами сидений, заметили в издании.В России продается гибридная полноприводная версия Lexus TX 500h F Sport Performance Luxury с двигателем объемом 2,4 литра и электромотором, что обеспечивает суммарную мощность в 371 л.с.У автомобиля также есть различные системы безопасности, в том числе антиблокировочная система (ABS), контроль слепых зон, система предупреждения о столкновении с пешеходами и велосипедами.

https://1prime.ru/20240614/avto-849191724.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, lexus