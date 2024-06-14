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Дилеры рассказали об особенностях выбора китайских автомобилей с пробегом - 14.06.2024, ПРАЙМ
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Дилеры рассказали об особенностях выбора китайских автомобилей с пробегом
Дилеры рассказали об особенностях выбора китайских автомобилей с пробегом - 14.06.2024, ПРАЙМ
Дилеры рассказали об особенностях выбора китайских автомобилей с пробегом
На вторичном авторынке - всплеск спроса на подержанные машины китайских марок. Только за первые четыре месяца 2024-го продажи выросли на 52 процента. Эксперты и | 14.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-14T11:25+0300
2024-06-14T11:25+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. На вторичном авторынке - всплеск спроса на подержанные машины китайских марок. Только за первые четыре месяца 2024-го продажи выросли на 52 процента. Эксперты и дилеры рассказали "Автостату", на что обратить внимание при выборе такой машин.За последние годы подорожали все марки автомобилей. Но "китайцы" пятилетней давности привлекательней по цене, чем привычные "немцы", "японцы", отмечает Сергей Климов, член совета директоров ГК "ДОЛАВТО". Тем более, что с запасными частями ситуация заметно улучшилась. Он отмечает, что специфических недостатков у подержанных китайских машин нет: они ломаются, гниют и требуют внимания так же, как и все другие автомобили. При выборе китайского авто с пробегом следует обращать внимание на историю эксплуатации и наличие сервисной книжки, советует Екатерина Мельникова, руководитель дирекции развития автокредитования ПАО "Уралсиб". По ее словам, качество "китайцев" растет с 2010 года, но все же лучше лучше выбирать автомобиль возрастом до 5 лет. Основные недостатки - низкое качество отделки салона, проблемы с электроникой и недолговечность некоторых деталей. По сравнению с маем прошлого года подержанные машины стали дороже на 11 процентов. А цены на новые автомобили снизились на 1,6 процента. Средняя цена на подержанные автомобили по итогам мая осталась на уровне апрельских результатов и составила 2,1 миллиона рублей. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Тульской (–9,5%; 1,5 млн рублей) и Ульяновской областях (–9%; 991 тысяч рублей).
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авто, спрос на легковые авто, китайские авто
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто
11:25 14.06.2024
 
Дилеры рассказали об особенностях выбора китайских автомобилей с пробегом

"Автостат": дилеры назвали особенности выбора китайских авто с пробегом

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 июн - ПРАЙМ. На вторичном авторынке - всплеск спроса на подержанные машины китайских марок. Только за первые четыре месяца 2024-го продажи выросли на 52 процента. Эксперты и дилеры рассказали "Автостату", на что обратить внимание при выборе такой машин.
За последние годы подорожали все марки автомобилей. Но "китайцы" пятилетней давности привлекательней по цене, чем привычные "немцы", "японцы", отмечает Сергей Климов, член совета директоров ГК "ДОЛАВТО". Тем более, что с запасными частями ситуация заметно улучшилась. Он отмечает, что специфических недостатков у подержанных китайских машин нет: они ломаются, гниют и требуют внимания так же, как и все другие автомобили.
При выборе китайского авто с пробегом следует обращать внимание на историю эксплуатации и наличие сервисной книжки, советует Екатерина Мельникова, руководитель дирекции развития автокредитования ПАО "Уралсиб". По ее словам, качество "китайцев" растет с 2010 года, но все же лучше лучше выбирать автомобиль возрастом до 5 лет. Основные недостатки - низкое качество отделки салона, проблемы с электроникой и недолговечность некоторых деталей.
По сравнению с маем прошлого года подержанные машины стали дороже на 11 процентов. А цены на новые автомобили снизились на 1,6 процента. Средняя цена на подержанные автомобили по итогам мая осталась на уровне апрельских результатов и составила 2,1 миллиона рублей. Наибольшее снижение цен зафиксировано в Тульской (–9,5%; 1,5 млн рублей) и Ульяновской областях (–9%; 991 тысяч рублей).
Кроссовер AVATR 07 - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
В России появятся непредставленные ранее марки китайских авто
11 июня, 10:08
 
Автоспрос на легковые автокитайские авто
 
 
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