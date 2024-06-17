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СМИ раскрыли, на что готов Байден ради сдерживания цен на бензин - 17.06.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, на что готов Байден ради сдерживания цен на бензин
СМИ раскрыли, на что готов Байден ради сдерживания цен на бензин - 17.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, на что готов Байден ради сдерживания цен на бензин
Администрация президента США Джозефа Байдена готова тратить нефть из стратегических запасов страны, чтобы предотвратить удорожание бензина в летний период,... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T09:09+0300
2024-06-17T09:09+0300
сша
джо байден
нефть
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Джозефа Байдена готова тратить нефть из стратегических запасов страны, чтобы предотвратить удорожание бензина в летний период, учитывая президентские выборы, пишет газета Financial Times. "Администрация Байдена готова выпустить больше нефти из своих стратегических запасов, чтобы остановить любой скачок цен на бензин этим летом, поскольку Белый дом борется за сдерживание инфляции в преддверии ноябрьских выборов", - пишет газета. Так, Амос Хохштейн, советник Байдена по вопросам энергетики, в интервью газете заявил, что цены на бензин "все еще слишком высоки для многих американцев" и он хотел бы, чтобы они "еще немного снизились". "Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что рынок снабжается достаточно хорошо, чтобы обеспечить как можно более низкие цены для американских потребителей… Я думаю, что у нас достаточно запасов в SPR (стратегическом резерве - ред.), если это будет необходимо", - добавил Хохштейн. Кроме того, Хохштейн сообщил о планах относительно резерва на следующий год: "Мы продолжим закупки и в следующем году, пока не будем уверены, что SPR снова имеет тот объем, который необходим для выполнения первоначальной задачи обеспечения "энергетической безопасности". Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший до него американским президентом республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
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сша, джо байден, нефть
США, Джо Байден, Нефть
09:09 17.06.2024
 
СМИ раскрыли, на что готов Байден ради сдерживания цен на бензин

FT: Байден готов тратить нефть из резервов, чтобы бензин не дорожал до выборами

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 17 июн - ПРАЙМ. Администрация президента США Джозефа Байдена готова тратить нефть из стратегических запасов страны, чтобы предотвратить удорожание бензина в летний период, учитывая президентские выборы, пишет газета Financial Times.
"Администрация Байдена готова выпустить больше нефти из своих стратегических запасов, чтобы остановить любой скачок цен на бензин этим летом, поскольку Белый дом борется за сдерживание инфляции в преддверии ноябрьских выборов", - пишет газета.
Так, Амос Хохштейн, советник Байдена по вопросам энергетики, в интервью газете заявил, что цены на бензин "все еще слишком высоки для многих американцев" и он хотел бы, чтобы они "еще немного снизились".
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"Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что рынок снабжается достаточно хорошо, чтобы обеспечить как можно более низкие цены для американских потребителей… Я думаю, что у нас достаточно запасов в SPR (стратегическом резерве - ред.), если это будет необходимо", - добавил Хохштейн.
Кроме того, Хохштейн сообщил о планах относительно резерва на следующий год: "Мы продолжим закупки и в следующем году, пока не будем уверены, что SPR снова имеет тот объем, который необходим для выполнения первоначальной задачи обеспечения "энергетической безопасности".
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Главные соперники в предвыборной гонке - действующий глава государства, демократ Байден, а также бывший до него американским президентом республиканец Дональд Трамп. Оба кандидата уже набрали достаточно голосов делегатов по итогам прошедших предварительных голосований для выдвижения от своих партий, а почти все их соперники объявили о выходе из гонки.
 
СШАДжо БайденНефть
 
 
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