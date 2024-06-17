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За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав - 17.06.2024, ПРАЙМ
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За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав
За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав - 17.06.2024, ПРАЙМ
За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав
Автозаправочные станции - объекты со строгими нормами противопожарной безопасности. Портал njcar.ru узнал у юриста, за какие нарушения на АЗС водителя могут... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:44+0300
2024-06-17T11:44+0300
авто
юрист
нарушения
дорожные штрафы
штрафы гибдд
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Автозаправочные станции - объекты со строгими нормами противопожарной безопасности. Портал njcar.ru узнал у юриста, за какие нарушения на АЗС водителя могут оштрафовать или даже лишить прав.Всем известный запрет - на курение, за его нарушение грозит административный штраф от пятисот до тысячи пятисот рублей. Но есть и другие ограничения. В частности, заправка авто с работающим мотором или ремонт машины в пределах 15 метров от колонок может повлечь серьезный штраф до 50 тысяч рублей. За превышение скорости на территории АЗС - штраф от пятисот до 5 тысяч или даже временное лишение прав.Еще более серьезное нарушение - уехавший с АЗС автомобиль, например, с оторванным заправочным пистолетом. Водителя могут лишить права на срок от одного года до полутора лет, либо он может столкнуться с административным арестом длительностью до пятнадцати суток.Ранее водителям напомнили, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав. Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает водителям самостоятельно менять в транспортном средстве некоторые детали. Примененные производителем на авто детали прошли специальные проверки. Поэтому они имеют минимальную опасность при возникновении ДТП.
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авто, юрист, нарушения, дорожные штрафы, штрафы гибдд
Авто, юрист, нарушения, дорожные штрафы, штрафы ГИБДД
11:44 17.06.2024
 
За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав

Юрист назвал 5 нарушений на АЗС, за которые водителя оштрафуют или лишат прав

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Автозаправочные станции - объекты со строгими нормами противопожарной безопасности. Портал njcar.ru узнал у юриста, за какие нарушения на АЗС водителя могут оштрафовать или даже лишить прав.
Всем известный запрет - на курение, за его нарушение грозит административный штраф от пятисот до тысячи пятисот рублей. Но есть и другие ограничения. В частности, заправка авто с работающим мотором или ремонт машины в пределах 15 метров от колонок может повлечь серьезный штраф до 50 тысяч рублей. За превышение скорости на территории АЗС - штраф от пятисот до 5 тысяч или даже временное лишение прав.
Еще более серьезное нарушение - уехавший с АЗС автомобиль, например, с оторванным заправочным пистолетом. Водителя могут лишить права на срок от одного года до полутора лет, либо он может столкнуться с административным арестом длительностью до пятнадцати суток.
Ранее водителям напомнили, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав. Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает водителям самостоятельно менять в транспортном средстве некоторые детали. Примененные производителем на авто детали прошли специальные проверки. Поэтому они имеют минимальную опасность при возникновении ДТП.
Работа ГИБДД - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2024
Водителям рассказали, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав
14 июня, 10:46
 
Автоюристнарушениядорожные штрафыштрафы ГИБДД
 
 
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