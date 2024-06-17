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За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав
За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав - 17.06.2024, ПРАЙМ
За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав
Автозаправочные станции - объекты со строгими нормами противопожарной безопасности. Портал njcar.ru узнал у юриста, за какие нарушения на АЗС водителя могут... | 17.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-17T11:44+0300
2024-06-17T11:44+0300
2024-06-17T11:44+0300
авто
юрист
нарушения
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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Автозаправочные станции - объекты со строгими нормами противопожарной безопасности. Портал njcar.ru узнал у юриста, за какие нарушения на АЗС водителя могут оштрафовать или даже лишить прав.Всем известный запрет - на курение, за его нарушение грозит административный штраф от пятисот до тысячи пятисот рублей. Но есть и другие ограничения. В частности, заправка авто с работающим мотором или ремонт машины в пределах 15 метров от колонок может повлечь серьезный штраф до 50 тысяч рублей. За превышение скорости на территории АЗС - штраф от пятисот до 5 тысяч или даже временное лишение прав.Еще более серьезное нарушение - уехавший с АЗС автомобиль, например, с оторванным заправочным пистолетом. Водителя могут лишить права на срок от одного года до полутора лет, либо он может столкнуться с административным арестом длительностью до пятнадцати суток.Ранее водителям напомнили, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав. Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает водителям самостоятельно менять в транспортном средстве некоторые детали. Примененные производителем на авто детали прошли специальные проверки. Поэтому они имеют минимальную опасность при возникновении ДТП.
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авто, юрист, нарушения, дорожные штрафы, штрафы гибдд
Авто, юрист, нарушения, дорожные штрафы, штрафы ГИБДД
За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав
Юрист назвал 5 нарушений на АЗС, за которые водителя оштрафуют или лишат прав
МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Автозаправочные станции - объекты со строгими нормами противопожарной безопасности. Портал njcar.ru узнал у юриста, за какие нарушения на АЗС водителя могут оштрафовать или даже лишить прав.
Всем известный запрет - на курение, за его нарушение грозит административный штраф от пятисот до тысячи пятисот рублей. Но есть и другие ограничения. В частности, заправка авто с работающим мотором или ремонт машины в пределах 15 метров от колонок может повлечь серьезный штраф до 50 тысяч рублей. За превышение скорости на территории АЗС - штраф от пятисот до 5 тысяч или даже временное лишение прав.
Еще более серьезное нарушение - уехавший с АЗС автомобиль, например, с оторванным заправочным пистолетом. Водителя могут лишить права на срок от одного года до полутора лет, либо он может столкнуться с административным арестом длительностью до пятнадцати суток.
Ранее водителям напомнили
, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав. Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает водителям самостоятельно менять в транспортном средстве некоторые детали. Примененные производителем на авто детали прошли специальные проверки. Поэтому они имеют минимальную опасность при возникновении ДТП.
Водителям рассказали, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав