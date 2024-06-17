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За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав

За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав - 17.06.2024, ПРАЙМ

За эти пять действий на АЗС оштрафуют или лишат прав

Автозаправочные станции - объекты со строгими нормами противопожарной безопасности. Портал njcar.ru узнал у юриста, за какие нарушения на АЗС водителя могут... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T11:44+0300

2024-06-17T11:44+0300

2024-06-17T11:44+0300

авто

юрист

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МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. Автозаправочные станции - объекты со строгими нормами противопожарной безопасности. Портал njcar.ru узнал у юриста, за какие нарушения на АЗС водителя могут оштрафовать или даже лишить прав.Всем известный запрет - на курение, за его нарушение грозит административный штраф от пятисот до тысячи пятисот рублей. Но есть и другие ограничения. В частности, заправка авто с работающим мотором или ремонт машины в пределах 15 метров от колонок может повлечь серьезный штраф до 50 тысяч рублей. За превышение скорости на территории АЗС - штраф от пятисот до 5 тысяч или даже временное лишение прав.Еще более серьезное нарушение - уехавший с АЗС автомобиль, например, с оторванным заправочным пистолетом. Водителя могут лишить права на срок от одного года до полутора лет, либо он может столкнуться с административным арестом длительностью до пятнадцати суток.Ранее водителям напомнили, за замену каких деталей на авто можно лишиться прав. Статья 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ запрещает водителям самостоятельно менять в транспортном средстве некоторые детали. Примененные производителем на авто детали прошли специальные проверки. Поэтому они имеют минимальную опасность при возникновении ДТП.

https://1prime.ru/20240614/gai-849165247.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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