https://1prime.ru/20240617/rheinmetall-849250827.html

СМИ: Rheinmetall хочет создать на Украине гибрид Leopard и ПВО Skyranger

СМИ: Rheinmetall хочет создать на Украине гибрид Leopard и ПВО Skyranger - 17.06.2024, ПРАЙМ

СМИ: Rheinmetall хочет создать на Украине гибрид Leopard и ПВО Skyranger

Немецкая оборонно-промышленная корпорация Rheinmetall намерена производить в новых цехах на Украине зенитные самоходные установки на основе системы... | 17.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-17T18:53+0300

2024-06-17T18:53+0300

2024-06-17T18:53+0300

спецоперация на украине

оружие

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БЕРЛИН, 17 июн - ПРАЙМ. Немецкая оборонно-промышленная корпорация Rheinmetall намерена производить в новых цехах на Украине зенитные самоходные установки на основе системы противовоздушной обороны Skyranger и шасси танков Leopard 1, пишет Bild am Sonntag со ссылкой на представителя концерна. "Осталось еще много танков Leopard 1, на шасси которых мы могли бы установить башню Skyranger с автоматической пушкой калибра 35 мм", - сказал глава отдела наземных систем компании Rheinmetall Бьорн Бернхард в ходе посещения новой фабрики на западе Украины. Бернхард уточнил, что компания хочет в долгосрочной перспективе реализовать и ряд других планов. Предполагается производить на Украине новые БМП Lynx и построить завод по производству боеприпасов. Сейчас завод занимается преимущественно ремонтом поставленных Германией БМП Marder и танков Leopard 1. Бернхард сообщил, что планируется начать ремонтировать Leopard 2 и другие танки, которые поставлены странами Запада.Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин ранее сообщил, что Киев намерен до конца 2024 года выпустить первую бронемашину Lynx на ранее заработавшем на Украине первом совместно спроектированном заводе концерна "Укроборонпром" и Rheinmetall. На сайте немецкой корпорации отмечалось, что в планах значится также открыть на Украине новые предприятия по ремонту танков Leopard.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что страны альянса "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по словам Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240614/oruzhie-849193601.html

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оружие