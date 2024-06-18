https://1prime.ru/20240618/belgee--849263266.html

В Россию привезли еще одну модель "белорусских кроссоверов"

В Россию привезли еще одну модель "белорусских кроссоверов" - 18.06.2024, ПРАЙМ

В Россию привезли еще одну модель "белорусских кроссоверов"

На отечественном авторынке появилась вторая модель белорусского бренда Belgee — кроссовер X70. Модель представляет собой двойника хорошо знакомого россиянам... | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T11:43+0300

2024-06-18T11:43+0300

2024-06-18T11:43+0300

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. На отечественном авторынке появилась вторая модель белорусского бренда Belgee — кроссовер X70. Модель представляет собой двойника хорошо знакомого россиянам Geely Atlas Pro, пишет портал Autonews.Разница между этими моделями только в шильдиках. Производство Belgee X70 ведут на заводе в пригороде Минска. Кроме того, у автомобилей идентичные технические характеристики. Агрегат работает совместно с шестиступенчатым "автоматом", привод — передний. Сборка китайских машин в Белоруссии имеет очень хорошие перспективы, как по локализации, так и по дальнейшей трансформации заимствованных технологий в свои, на фоне активно развивающихся машиностроительных производственных мощностей республики, отмечали ранее эксперты "Прайма".

https://1prime.ru/20240608/beldzhi-848964818.html

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