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В Россию привезли еще одну модель "белорусских кроссоверов" - 18.06.2024, ПРАЙМ
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В Россию привезли еще одну модель "белорусских кроссоверов"
В Россию привезли еще одну модель "белорусских кроссоверов" - 18.06.2024, ПРАЙМ
В Россию привезли еще одну модель "белорусских кроссоверов"
На отечественном авторынке появилась вторая модель белорусского бренда Belgee — кроссовер X70. Модель представляет собой двойника хорошо знакомого россиянам... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T11:43+0300
2024-06-18T11:43+0300
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. На отечественном авторынке появилась вторая модель белорусского бренда Belgee — кроссовер X70. Модель представляет собой двойника хорошо знакомого россиянам Geely Atlas Pro, пишет портал Autonews.Разница между этими моделями только в шильдиках. Производство Belgee X70 ведут на заводе в пригороде Минска. Кроме того, у автомобилей идентичные технические характеристики. Агрегат работает совместно с шестиступенчатым "автоматом", привод — передний. Сборка китайских машин в Белоруссии имеет очень хорошие перспективы, как по локализации, так и по дальнейшей трансформации заимствованных технологий в свои, на фоне активно развивающихся машиностроительных производственных мощностей республики, отмечали ранее эксперты "Прайма".
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Geely, автомобили Geely, Авто, кроссовер, кроссоверы
11:43 18.06.2024
 
В Россию привезли еще одну модель "белорусских кроссоверов"

Autonews: российским дилерам привезли кроссоверы Belgee X70 из Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области
Производство автомобилей Geely на заводе BelGee в Минской области - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. На отечественном авторынке появилась вторая модель белорусского бренда Belgee — кроссовер X70. Модель представляет собой двойника хорошо знакомого россиянам Geely Atlas Pro, пишет портал Autonews.
Разница между этими моделями только в шильдиках. Производство Belgee X70 ведут на заводе в пригороде Минска. Кроме того, у автомобилей идентичные технические характеристики. Агрегат работает совместно с шестиступенчатым "автоматом", привод — передний.
Сборка китайских машин в Белоруссии имеет очень хорошие перспективы, как по локализации, так и по дальнейшей трансформации заимствованных технологий в свои, на фоне активно развивающихся машиностроительных производственных мощностей республики, отмечали ранее эксперты "Прайма".
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Geelyавтомобили GeelyАвтокроссоверкроссоверы
 
 
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