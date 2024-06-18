Эксперт назвал четыре модели, которые можно купить за 250 тысяч рублей
Эксперт "За рулем" назвал 4 модели, которые можно купить за 250 тысяч рублей
"Лада Приора"
МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. За новую модель Лада Гранта придется отдать около миллиона рублей. Однако, даже располагая лишь четвертью этой суммы, можно найти достойные варианты с пробегом. Эксперт журнала "За рулем" назвал четыре примера.
Первый - двенадцатилетняя Лада Приора. Стоит обратить внимание на необходимость замены водяного насоса и ремня ГРМ после покупки. Второй – Hyundai Accent таганрогской сборки 2005-2006 годов. Важно помнить о замене ремня ГРМ каждые 50 тысяч километров. Подойдет и Peugeot 206 начала "нулевых", но следует заменить прокладку ГБЦ после 100 тысяч километров. Четвертый вариант- Kia Spectra, но с заменой элементов системы зажигания.
Первый - двенадцатилетняя Лада Приора. Стоит обратить внимание на необходимость замены водяного насоса и ремня ГРМ после покупки. Второй – Hyundai Accent таганрогской сборки 2005-2006 годов. Важно помнить о замене ремня ГРМ каждые 50 тысяч километров. Подойдет и Peugeot 206 начала "нулевых", но следует заменить прокладку ГБЦ после 100 тысяч километров. Четвертый вариант- Kia Spectra, но с заменой элементов системы зажигания.
Ранее автомобильный эксперт Александр Виноградов рассказал о нескольких доступных бизнес-седанах стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей. По его словам, перед покупкой рекомендуется диагностика с помощью эндоскопа.