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Эксперт назвал четыре модели, которые можно купить за 250 тысяч рублей

Эксперт назвал четыре модели, которые можно купить за 250 тысяч рублей - 18.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал четыре модели, которые можно купить за 250 тысяч рублей

За новую модель Лада Гранта придется отдать около миллиона рублей. Однако, даже располагая лишь четвертью этой суммы, можно найти достойные варианты с пробегом. | 18.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-18T11:34+0300

2024-06-18T11:34+0300

2024-06-18T11:34+0300

авто

спрос на легковые авто

подержанные авто

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МОСКВА, 18 июн - ПРАЙМ. За новую модель Лада Гранта придется отдать около миллиона рублей. Однако, даже располагая лишь четвертью этой суммы, можно найти достойные варианты с пробегом. Эксперт журнала "За рулем" назвал четыре примера. Первый - двенадцатилетняя Лада Приора. Стоит обратить внимание на необходимость замены водяного насоса и ремня ГРМ после покупки. Второй – Hyundai Accent таганрогской сборки 2005-2006 годов. Важно помнить о замене ремня ГРМ каждые 50 тысяч километров. Подойдет и Peugeot 206 начала "нулевых", но следует заменить прокладку ГБЦ после 100 тысяч километров. Четвертый вариант- Kia Spectra, но с заменой элементов системы зажигания.Ранее автомобильный эксперт Александр Виноградов рассказал о нескольких доступных бизнес-седанах стоимостью порядка 1,5 миллиона рублей. По его словам, перед покупкой рекомендуется диагностика с помощью эндоскопа.

https://1prime.ru/20240617/kia-optima--849232221.html

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авто, спрос на легковые авто, подержанные авто