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Российский сосед резко увеличил продажу оружия
Российский сосед резко увеличил продажу оружия - 18.06.2024, ПРАЙМ
Российский сосед резко увеличил продажу оружия
Объем оборонного экспорта в Финляндии в 2023 году увеличился более чем на 50 процентов по сравнению с 2022 годом, сообщается в отчете, опубликованном финским... | 18.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-18T15:35+0300
2024-06-18T15:35+0300
2024-06-18T15:35+0300
финляндия
нато
оружие
поставки вооружения
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Объем оборонного экспорта в Финляндии в 2023 году увеличился более чем на 50 процентов по сравнению с 2022 годом, сообщается в отчете, опубликованном финским министерством обороны.Объем экспорта в 2023 году составил 192 миллиона евро. Тремя крупнейшими покупателями были Швеция, Латвия и Литва. Стокгольму продавали в основном бронетехнику и боеприпасы, в Прибалтику - взрывчатые вещества.Ранее стало известно, что Киев получает от Хельсинки образцы оружия, которые еще не были испытаны. Финские власти уже направили Киеву боле двадцати траншей военной поддержки на сумму 188 миллионов евро.
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финляндия, нато, оружие, поставки вооружения
ФИНЛЯНДИЯ, НАТО, оружие, поставки вооружения
Российский сосед резко увеличил продажу оружия
Минобороны Финляндии: оборонный экспорт в 2023 году увеличился на 50%