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Депутаты и сенаторы призвали МВД обратить внимание на этнические анклавы
Депутаты и сенаторы призвали МВД обратить внимание на этнические анклавы - 19.06.2024, ПРАЙМ
Депутаты и сенаторы призвали МВД обратить внимание на этнические анклавы
Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России. | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T13:33+0300
2024-06-19T13:33+0300
2024-06-19T13:33+0300
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МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России. Соответствующий докладе есть в распоряжении РИА Новости."Рекомендовать министерству внутренних дел также не допускать возникновения в городах внеправовых анклавов, сформированных по этническому принципу", - говорится в документе.Из России выслали десятки тысяч иностранцев с начала года. МВД проводит комплексную операцию "Нелегал-2024" для борьбы с незаконной миграцией. В то же время ФСБ уделяет повышенное внимание преступлениям мигрантов в России, рассказал 14 мая Александр Бортников. Так директор спецслужбы ответил на вопрос сенатора Сергея Перминова о мерах профилактики и пресечения использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и экстремистскими и террористическими организациями.
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совет федерации, госдума
Депутаты и сенаторы призвали МВД обратить внимание на этнические анклавы
В СФ и ГД призвали не допустить формирование этнических анклавов
МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России. Соответствующий докладе есть в распоряжении РИА Новости.
"Рекомендовать министерству внутренних дел также не допускать возникновения в городах внеправовых анклавов, сформированных по этническому принципу", - говорится в документе.
Из России выслали
десятки тысяч иностранцев с начала года. МВД проводит комплексную операцию "Нелегал-2024" для борьбы с незаконной миграцией. В то же время ФСБ уделяет повышенное внимание преступлениям мигрантов в России, рассказал
14 мая Александр Бортников. Так директор спецслужбы ответил на вопрос сенатора Сергея Перминова о мерах профилактики и пресечения использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и экстремистскими и террористическими организациями.
Госдума одобрила проект о новом порядке высылки мигрантов