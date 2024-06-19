https://1prime.ru/20240619/anklav-849304059.html

Депутаты и сенаторы призвали МВД обратить внимание на этнические анклавы

Депутаты и сенаторы призвали МВД обратить внимание на этнические анклавы - 19.06.2024, ПРАЙМ

Депутаты и сенаторы призвали МВД обратить внимание на этнические анклавы

Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России. | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T13:33+0300

2024-06-19T13:33+0300

2024-06-19T13:33+0300

совет федерации

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83219/72/832197227_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_e8f45591d80c1711b6b8f8f353bdee45.jpg

МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. Комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала МВД обратить особое внимание на этническую преступность в России. Соответствующий докладе есть в распоряжении РИА Новости."Рекомендовать министерству внутренних дел также не допускать возникновения в городах внеправовых анклавов, сформированных по этническому принципу", - говорится в документе.Из России выслали десятки тысяч иностранцев с начала года. МВД проводит комплексную операцию "Нелегал-2024" для борьбы с незаконной миграцией. В то же время ФСБ уделяет повышенное внимание преступлениям мигрантов в России, рассказал 14 мая Александр Бортников. Так директор спецслужбы ответил на вопрос сенатора Сергея Перминова о мерах профилактики и пресечения использования этнических преступных сообществ иностранными спецслужбами и экстремистскими и террористическими организациями.

https://1prime.ru/20240618/migranty-849271565.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совет федерации, госдума