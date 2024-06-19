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Китайские автопроизводители готовят европейским конкурентам шокирующую меру

Китайские автопроизводители готовят европейским конкурентам шокирующую меру - 19.06.2024, ПРАЙМ

Китайские автопроизводители готовят европейским конкурентам шокирующую меру

Китайские автопроизводители призвали Пекин принять "самые жесткие меры", включая налог в 25 процентов на автомобили с большими двигателями, произведенные в ЕС,... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T14:05+0300

2024-06-19T14:05+0300

2024-06-19T14:05+0300

авто

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители призвали Пекин принять "самые жесткие меры", включая налог в 25 процентов на автомобили с большими двигателями, произведенные в ЕС, в ответ на тарифы Брюсселя на электромобили. Компании выдвинули это требование на закрытой встрече с Министерством торговли Пекина 18 июня, на которой присутствовали четыре китайских и шесть европейских автопроизводителей, а также промышленные и исследовательские организации, пишет Bloomberg.На прошлой неделе ЕС объявил, что планирует повысить тарифы на электромобили китайского производства до 48%. Торговый представитель Китая обвинил ЕС в желании украсть секреты бизнеса у китайских производителей. Европейская комиссия настаивает, что хочет лишь установить равные условия игры. Почти пятая часть электромобилей, проданных в ЕС в 2023 году, была произведена в Китае. И вскоре этот показатель достигнет 25 процентов.

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