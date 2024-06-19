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Китайские автопроизводители готовят европейским конкурентам шокирующую меру - 19.06.2024, ПРАЙМ
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Китайские автопроизводители готовят европейским конкурентам шокирующую меру
Китайские автопроизводители готовят европейским конкурентам шокирующую меру - 19.06.2024, ПРАЙМ
Китайские автопроизводители готовят европейским конкурентам шокирующую меру
Китайские автопроизводители призвали Пекин принять "самые жесткие меры", включая налог в 25 процентов на автомобили с большими двигателями, произведенные в ЕС,... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T14:05+0300
2024-06-19T14:05+0300
авто
китайские авто
китай
ес
пекин
брюссель
электромобили
политика
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители призвали Пекин принять "самые жесткие меры", включая налог в 25 процентов на автомобили с большими двигателями, произведенные в ЕС, в ответ на тарифы Брюсселя на электромобили. Компании выдвинули это требование на закрытой встрече с Министерством торговли Пекина 18 июня, на которой присутствовали четыре китайских и шесть европейских автопроизводителей, а также промышленные и исследовательские организации, пишет Bloomberg.На прошлой неделе ЕС объявил, что планирует повысить тарифы на электромобили китайского производства до 48%. Торговый представитель Китая обвинил ЕС в желании украсть секреты бизнеса у китайских производителей. Европейская комиссия настаивает, что хочет лишь установить равные условия игры. Почти пятая часть электромобилей, проданных в ЕС в 2023 году, была произведена в Китае. И вскоре этот показатель достигнет 25 процентов.
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авто, китайские авто, китай, ес, пекин, брюссель, электромобили, политика
Авто, китайские авто, КИТАЙ, ЕС, Пекин, БРЮССЕЛЬ, электромобили, политика
14:05 19.06.2024
 
Китайские автопроизводители готовят европейским конкурентам шокирующую меру

Bloomberg: Пекин может ответить ЕС налогом в 25% на европейские автомобили

© Фото : Unsplash/zhang kaiyvПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
© Фото : Unsplash/zhang kaiyv
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Китайские автопроизводители призвали Пекин принять "самые жесткие меры", включая налог в 25 процентов на автомобили с большими двигателями, произведенные в ЕС, в ответ на тарифы Брюсселя на электромобили.
Компании выдвинули это требование на закрытой встрече с Министерством торговли Пекина 18 июня, на которой присутствовали четыре китайских и шесть европейских автопроизводителей, а также промышленные и исследовательские организации, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе ЕС объявил, что планирует повысить тарифы на электромобили китайского производства до 48%. Торговый представитель Китая обвинил ЕС в желании украсть секреты бизнеса у китайских производителей. Европейская комиссия настаивает, что хочет лишь установить равные условия игры. Почти пятая часть электромобилей, проданных в ЕС в 2023 году, была произведена в Китае. И вскоре этот показатель достигнет 25 процентов.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
В МИД Китая предупредили в вреде пошлин ЕС на электромобили
11:27
 
Автокитайские автоКИТАЙЕСПекинБРЮССЕЛЬэлектромобилиполитика
 
 
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