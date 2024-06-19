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Китайский бренд запретил своим автодилерам торговать с Россией

Китайский бренд запретил своим автодилерам торговать с Россией - 19.06.2024, ПРАЙМ

Китайский бренд запретил своим автодилерам торговать с Россией

Компания Zeekr направила китайским дилерам письмо с запретом на продажу своих автомобилей России, пишет портал "АвтоВзгляд" со ссылкой на основателя аукциона... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T17:00+0300

2024-06-19T17:00+0300

2024-06-19T17:03+0300

авто

китайские авто

россия

бренд

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Компания Zeekr направила китайским дилерам письмо с запретом на продажу своих автомобилей России, пишет портал "АвтоВзгляд" со ссылкой на основателя аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергея Пиголкина.По его словам, в письме не объясняется причина такого запрета, однако названа дата его вступления в силу - 30 июня. "Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось — например, в прошлом году с выходом обновленного Voyah Free также вводился запрет на поставку машин из Китая", - напомнил Пиголкин.При этом он отметил, что тогда "серые" поставки Voyah мешали "официальным", потому запрет и ввели. Причина запрета для Zeekr, который не представлен в России, непонятна, добавил основатель CarClick.ru.

https://1prime.ru/20240619/vozhdenie-849296290.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, россия, бренд