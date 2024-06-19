https://1prime.ru/20240619/elektromobili-849295992.html

В МИД Китая предупредили в вреде пошлин ЕС на электромобили

В МИД Китая предупредили в вреде пошлин ЕС на электромобили - 19.06.2024, ПРАЙМ

В МИД Китая предупредили в вреде пошлин ЕС на электромобили

Введение ЕС пошлин в отношении электромобилей из Китая подрывает глобальное сотрудничество по борьбе с изменением климата, привел на брифинге в среду слова... | 19.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-19T11:27+0300

2024-06-19T11:27+0300

2024-06-19T11:27+0300

экономика

авто

китай

ес

электромобили

https://cdnn.1prime.ru/img/84242/45/842424543_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_a3febfe8d1570bc6ce5d85fdb0c36325.jpg

ПЕКИН, 19 июн - ПРАЙМ. Введение ЕС пошлин в отношении электромобилей из Китая подрывает глобальное сотрудничество по борьбе с изменением климата, привел на брифинге в среду слова вице-премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Во вторник Дин Сюэсян провел встречу с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем, стороны приняли участие в пятом диалоге высокого уровня между Китаем и ЕС по вопросам окружающей среды и климата. Линь Цзянь отметил, что Дин Сюэсян в ходе встречи подчеркнул, что электромобили являются знаковыми продуктами в деле перехода к экологически чистой и низкоуглеродной энергетике. "Введение ЕС пошлин на китайские электромобили является образцом протекционизма. Это не способствует "зеленой" трансформации ЕС и подрывает общую ситуацию глобального сотрудничества в области изменения климата", - привел слова политика Линь Цзянь. МИД КНР ранее сообщал, что вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян 17-21 июня посетит Люксембург, а также Брюссель. Ранее Европейская комиссия заявила, что провела расследование в отношении импортируемых в ЕС из Китая электромобилей и выявила нарушения в отношении "несправедливой", по мнению Брюсселя, господдержки, в связи с этим ЕК может ввести заградительные импортные пошлины. Как следует из опубликованного на сайте Еврокомиссии пресс-релиза, пошлины могут быть введены с 4 июля, они составят от 17% до 38% в зависимости от конкретного производителя. В Китае заявили, что планы ЕС ввести импортные пошлины на китайские электромобили наносят ущерб законным правам и интересам индустрии электромобилей КНР, китайская сторона выражает острое недовольство и примет решительные ответные меры.

https://1prime.ru/20240614/poshliny-849162158.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китай, ес, электромобили