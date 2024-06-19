https://1prime.ru/20240619/vozhdenie-849296290.html
В Минздраве отвергли идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет
В Минздраве отвергли идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет - 19.06.2024, ПРАЙМ
В Минздраве отвергли идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет
Идея введения запрета на вождение авто для людей старше 70 лет не проработана, возраст человека не влияет на способность управлять транспортным средством. Об... | 19.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-19T11:34+0300
2024-06-19T11:34+0300
2024-06-19T11:47+0300
авто
пенсионеры
минздрав рф
вождение автомобиля
https://cdnn.1prime.ru/img/82907/74/829077495_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_090ca08384044a17cd9c9983c6caede2.jpg
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Идея введения запрета на вождение авто для людей старше 70 лет не проработана, возраст человека не влияет на способность управлять транспортным средством. Об этом заявил агентству РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее средства массовой информации сообщали о предложении МВД от участников движения "Ветераны России" запретить людям старше 70 лет водить автомобиль.Кузнецов отметил, что идея не выглядит проработанной."Человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы", — пояснил он.По словам помощника главы Минздрава, возраст сам по себе не оказывает влияние на способность управлять авто.
https://1prime.ru/20240610/pensionery-849038229.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82907/74/829077495_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_e5e3aa7da29d4ae76e430a61c0287e9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, пенсионеры, минздрав рф, вождение автомобиля
Авто, пенсионеры, Минздрав РФ, вождение автомобиля
В Минздраве отвергли идею о запрете вождения авто для людей старше 70 лет
Минздрав: идея о запрете вождения автомобиля людям старше 70 лет не проработана
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Идея введения запрета на вождение авто для людей старше 70 лет не проработана, возраст человека не влияет на способность управлять транспортным средством. Об этом заявил агентству РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее средства массовой информации сообщали о предложении МВД от участников движения "Ветераны России" запретить людям старше 70 лет водить автомобиль.
Кузнецов отметил, что идея не выглядит проработанной.
"Человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет делать это безопасно для него самого и других участников движения, оценку этого состояния проводит специальная медицинская комиссия, все требования четко регламентированы", — пояснил он.
По словам помощника главы Минздрава, возраст сам по себе не оказывает влияние на способность управлять авто.
Мишустин назвал дату начала индексации пенсий работающим пенсионерам