https://1prime.ru/20240620/luaz-849351843.html

Внутри - запорожская печь. История самого удивительного автомобиля 20 века

Внутри - запорожская печь. История самого удивительного автомобиля 20 века - 20.06.2024, ПРАЙМ

Внутри - запорожская печь. История самого удивительного автомобиля 20 века

Детище Луцкого машиностроительного завода - ЛуАЗ – это Запорожец, только задом наперед. И даже коробка передач у него расположена "наоборот". Историю самого... | 20.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-20T16:10+0300

2024-06-20T16:10+0300

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авто

внедорожники

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Детище Луцкого машиностроительного завода - ЛуАЗ – это Запорожец, только задом наперед. И даже коробка передач у него расположена "наоборот". Историю самого необычного автомобиля 20 века рассказал журнал "За рулем". В середине прошлого века научные центры активно разрабатывали внедорожник, который отличался бы некрупными габаритами. Изначально нужен был военный транспортер, который в итоге и появился под именем ЛуАЗ-967. И только в середине шестидесятых начали массовое производство гражданской модели ЛуАЗ-969. Первые машины имели индекс В – "временный" с приводом лишь на переднюю ось.Модель стала техническим курьезом, пишет издание. Половину моторного отсека занимает запорожская печка. В "салоне" красовался бардачок без крышки. Другие отличительные черты - подтекающие колесные редукторы и очень шумная работа. И хотя это один из самых спорных советских автомобилей, одновременно он и самый интересный, считает автор публикации. Ранее стало известно, что премиальный автомобиль Lexus GX превратили в печь для пиццы на колесах. Сотрудничество японского концерна с производителем бытовой техники Monogram привело к созданию роскошного автомобиля, оснащенного не только духовкой, но и мини-баром и другими улучшениями для "уникального кулинарного опыта".

https://1prime.ru/20240619/vnedorozhnik-849289080.html

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авто, внедорожники