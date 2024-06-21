https://1prime.ru/20240621/china-849377128.html

Названы лучшие привычные кроссоверы, которые можно купить вместо "китайцев"

Названы лучшие привычные кроссоверы, которые можно купить вместо "китайцев" - 21.06.2024, ПРАЙМ

Названы лучшие привычные кроссоверы, которые можно купить вместо "китайцев"

Какие кроссоверы можно было бы купить по цене новых Changan, Chery, Haval и других китайских SUV, рассказали эксперты аналитического агентства "Автостат". | 21.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-21T11:56+0300

2024-06-21T11:56+0300

2024-06-21T11:56+0300

авто

кроссоверы

китайские авто

chery

haval

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75613/34/756133423_0:67:400:292_1920x0_80_0_0_bdf56e5e4ac03caf3c21ac4d59550d27.jpg

МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Какие кроссоверы можно было бы купить по цене новых Changan, Chery, Haval и других китайских SUV, рассказали эксперты аналитического агентства "Автостат".Сейчас многие автомобили с пробегом можно продать дороже той суммы, которую потравили на их покупку несколько лет назад, отметил аналитик Дмитрий Ярыгин. А поскольку официально в настоящее время поставляют только китайские аналоги, некоторые из них можно купить новыми по цене Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, имеющих возраст два или три года. Ранее отмечалось, что в Россию привезли из Китая новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 2,7 миллиона рублей. Новый кроссовер Kia Seltos 2023 года выпуска доступен в разных комплектациях. Так, частный продавец из Омска продает модель Seltos в комплектации Premium Edition за 2 690 000 рублей.

https://1prime.ru/20240620/kia-849342443.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссоверы, китайские авто, chery, haval