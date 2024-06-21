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Названы лучшие привычные кроссоверы, которые можно купить вместо "китайцев" - 21.06.2024, ПРАЙМ
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Названы лучшие привычные кроссоверы, которые можно купить вместо "китайцев"
Названы лучшие привычные кроссоверы, которые можно купить вместо "китайцев" - 21.06.2024, ПРАЙМ
Названы лучшие привычные кроссоверы, которые можно купить вместо "китайцев"
Какие кроссоверы можно было бы купить по цене новых Changan, Chery, Haval и других китайских SUV, рассказали эксперты аналитического агентства "Автостат". | 21.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-21T11:56+0300
2024-06-21T11:56+0300
авто
кроссоверы
китайские авто
chery
haval
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Какие кроссоверы можно было бы купить по цене новых Changan, Chery, Haval и других китайских SUV, рассказали эксперты аналитического агентства "Автостат".Сейчас многие автомобили с пробегом можно продать дороже той суммы, которую потравили на их покупку несколько лет назад, отметил аналитик Дмитрий Ярыгин. А поскольку официально в настоящее время поставляют только китайские аналоги, некоторые из них можно купить новыми по цене Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, имеющих возраст два или три года. Ранее отмечалось, что в Россию привезли из Китая новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 2,7 миллиона рублей. Новый кроссовер Kia Seltos 2023 года выпуска доступен в разных комплектациях. Так, частный продавец из Омска продает модель Seltos в комплектации Premium Edition за 2 690 000 рублей.
https://1prime.ru/20240620/kia-849342443.html
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авто, кроссоверы, китайские авто, chery, haval
Авто, кроссоверы, китайские авто, Chery, Haval
11:56 21.06.2024
 
Названы лучшие привычные кроссоверы, которые можно купить вместо "китайцев"

"Автостат" назвал лучшие в РФ кроссоверы с пробегом по цене новых китайских SUV

Volkswagen отзывает в РФ для проверки крепления карданного вала полноприводные модели Volkswagen Tiguan
Volkswagen отзывает в РФ для проверки крепления карданного вала полноприводные модели Volkswagen Tiguan
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МОСКВА, 21 июн - ПРАЙМ. Какие кроссоверы можно было бы купить по цене новых Changan, Chery, Haval и других китайских SUV, рассказали эксперты аналитического агентства "Автостат".
Сейчас многие автомобили с пробегом можно продать дороже той суммы, которую потравили на их покупку несколько лет назад, отметил аналитик Дмитрий Ярыгин. А поскольку официально в настоящее время поставляют только китайские аналоги, некоторые из них можно купить новыми по цене Kia Sportage, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, имеющих возраст два или три года.
Ранее отмечалось, что в Россию привезли из Китая новые кроссоверы Kia Seltos по цене от 2,7 миллиона рублей. Новый кроссовер Kia Seltos 2023 года выпуска доступен в разных комплектациях. Так, частный продавец из Омска продает модель Seltos в комплектации Premium Edition за 2 690 000 рублей.
Работа автосборочного предприятия Автотор - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2024
В Россию привезли новый кроссовер Kia Seltos
Вчера, 13:28
 
Автокроссоверыкитайские автоCheryHaval
 
 
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